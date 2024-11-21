Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 21 ноября?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на 8 баллов

21 ноября 2024, 08:00, ИА Амител

Пробка в Барнауле / Фото: amic.ru

Утром 21 ноября на дорогах Барнаула образовались восьмибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Павловский тракт

Утренние пробки на Павловском традиционно собрались в районе пересечения с Попова, а также на участке от Малахова до Фурманова.

На Строителей много машин в сторону центра собралось перед ТЦ Galaxy и за ним от парковки до Красноармейского.

Власихинская

На Власихинской тоже ничего нового: заторы наблюдаются от Шумакова до Попова и в районе частного сектора.

Кутузова

Быстро проскочить в центр по Кутузова также не выйдет: затор здесь растянулся на два километра.

Змеиногорский и Южный

На обоих трактах пробки собрались в районе строящейся развязки. На Змеиногорском также много машин от института Лисавенко до базы "Динамо".

Ленина

На главной улице города большое скопление машин наблюдается от ТЦ "Пионер" до площади Октября.

Где еще собрались пробки

Заторы также зафиксированы на участках улиц Матросова, Северо-Западной, Юрина, Малахова и в поселке Пригородном.