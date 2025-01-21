Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 21 января?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов

21 января 2025, 07:30, ИА Амител

Автомобильная пробка зимой / Фото: amic.ru

Утром 21 января на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Павловский тракт, Советской Армии

Большие пробки этим утром вновь собрались на Павловском тракте. Затор протянулся от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также сковал перекресток на ул. Попова. Движение затруднено и на ул. Советской Армии – здесь пробка тянется до ул. Огородной.

Власихинская

В этой части Барнаула движение затруднено от шоссе Ленточный бор до Малаховского кольца. Также крупные автомобильные пробки собрались в микрорайоне "Лазурный".

Змеиногорский и Южный тракты

Придется постоять подольше и на Змеиногорском тракте – этот участок города скован от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. На Южном тракте затор образовался вдоль СНТ "Сибирский садовод".

Помимо этого, большие пробки наблюдаются на следующих участках города: