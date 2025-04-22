Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 22 апреля
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на семь баллов
22 апреля 2025, 07:45, ИА Амител
Утром 22 апреля на дорогах Барнаула образовались семибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Этим утром крупный затор сковал ул. Власихинскую от шоссе Ленточный Бор до Малаховского кольца.
На Павловском тракте водителям придется постоять от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также на перекрестке с ул. Попова.
Движение по ул. Северо-Западной затруднено на участке от ул. Смирнова до пр. Ленина. Ул. Матросова скована от ул. Юрина до ул. Бехтерева.
Также большие пробки наблюдаются на следующих участках дорог:
- Змеиногорский тракт – от ул. Цветы Алтая до строящейся развязки;
- Южный тракт – от ул. Герцена до шоссе Ленточный Бор;
- ул. Кутузова;
- ул. Советской Армии – от пр. Строителей до пр. Коммунаров;
- ул. Малахова – от ул. Советской Армии до ул. Антона Петрова;
- пр. Ленина – от пр. Строителей до ул. Профинтерна;
- ул. Попова – от ул. Сергея Семенова до ул. Энтузиастов.
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