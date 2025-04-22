Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 22 апреля

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на семь баллов

22 апреля 2025, 07:45, ИА Амител

Пробка / Фото: Roger Victorino / unsplash.com

Утром 22 апреля на дорогах Барнаула образовались семибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Власихинская

Этим утром крупный затор сковал ул. Власихинскую от шоссе Ленточный Бор до Малаховского кольца.

Павловский тракт

На Павловском тракте водителям придется постоять от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также на перекрестке с ул. Попова.

Северо-Западная, Матросова

Движение по ул. Северо-Западной затруднено на участке от ул. Смирнова до пр. Ленина. Ул. Матросова скована от ул. Юрина до ул. Бехтерева.

Также большие пробки наблюдаются на следующих участках дорог: