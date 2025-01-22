Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 22 января?
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов
22 января 2025, 07:30, ИА Амител
Утром 22 января на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Утро среды началось с крупной пробки на пр. Строителей – затор протянулся от пер. Ядринцева до пересечения с ул. Молодежной. Также, судя по картам, на перекрестке с Ядринцева случилось ДТП в правом ряду.
Пробка на Павловском тракте этим утром больше, чем обычно. Она тянется от пр. Строителей до Малаховского кольца. Здесь также не обошлось без автомобильной аварии, которая случилась в правом ряду.
Движение по ул. Власихинской затруднено от шоссе Ленточный бор до Малаховского кольца, а также в микрорайоне "Лазурный".
Помимо этого, крупные заторы наблюдаются на следующих участках города:
- Змеиногорский тракт – от пос. Плодопитомник до строящейся развязки;
- пр. Дзержинского;
- ул. Советской Армии;
- ул. Попова – от ул. Сергея Семенова до ул. Энтузиастов;
- ул. Матросова – от ул. Восточной до ул. Бехтерева;
- пр. Космонавтов – на пересечении с ул. Попова, а также от ул. Малахова до ул. Малой Космонавтов.
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