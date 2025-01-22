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Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 22 января?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов

22 января 2025, 07:30, ИА Амител

Пробка в Барнауле / Фото: amic.ru
Пробка в Барнауле / Фото: amic.ru

Утром 22 января на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС
Строителей

Утро среды началось с крупной пробки на пр. Строителей – затор протянулся от пер. Ядринцева до пересечения с ул. Молодежной. Также, судя по картам, на перекрестке с Ядринцева случилось ДТП в правом ряду.

Павловский тракт

Пробка на Павловском тракте этим утром больше, чем обычно. Она тянется от пр. Строителей до Малаховского кольца. Здесь также не обошлось без автомобильной аварии, которая случилась в правом ряду.

Власихинская

Движение по ул. Власихинской затруднено от шоссе Ленточный бор до Малаховского кольца, а также в микрорайоне "Лазурный".

Помимо этого, крупные заторы наблюдаются на следующих участках города:

  • Змеиногорский тракт – от пос. Плодопитомник до строящейся развязки;
  • пр. Дзержинского;
  • ул. Советской Армии;
  • ул. Попова – от ул. Сергея Семенова до ул. Энтузиастов;
  • ул. Матросова – от ул. Восточной до ул. Бехтерева;
  • пр. Космонавтов – на пересечении с ул. Попова, а также от ул. Малахова до ул. Малой Космонавтов.
 
Барнаул Пробки

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