Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 23 апреля
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов
23 апреля 2025, 07:45, ИА Амител
Утром 23 апреля на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Этим утром большая пробка сковала проспект Строителей от проспекта Красноармейского до переулка Ядринцева. Рядом, на Павловском тракте, движение затруднено от улицы Фурманова до Малаховского кольца.
Здесь водителям предстоит набраться терпения и постоять на участке от шоссе Ленточный Бор до ТЦ "Волна".
Этот участок улично-дорожной сети скован от СНТ "Октябрьский садовод" до строящейся развязки.
Также большие пробки наблюдаются на следующих улицах:
- ул. Кутузова;
- ул. Советской Армии – от пр. Строителей до ул. Курской;
- ул. Малахова – от остановки общественного транспорта "Волгоградская" до Малаховского кольца;
- ул. Попова – от ул. Сергея Семенова до ул. Энтузиастов;
- пр. Космонавтов – вдоль СНТ "Трансмаш";
- ул. Матросова – от ул. Юрина до пр. Ленина;
- ул. Северо-Западная – от ул. Смирнова до пр. Ленина;
- пр. Ленина – от пр. Строителей до ул. Кулагина.
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