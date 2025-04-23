Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 23 апреля

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов

23 апреля 2025, 07:45, ИА Амител

Пробка / Фото: Albert Stoynov / unsplash.com

Утром 23 апреля на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Строителей, Павловский тракт

Этим утром большая пробка сковала проспект Строителей от проспекта Красноармейского до переулка Ядринцева. Рядом, на Павловском тракте, движение затруднено от улицы Фурманова до Малаховского кольца.

Власихинская

Здесь водителям предстоит набраться терпения и постоять на участке от шоссе Ленточный Бор до ТЦ "Волна".

Змеиногорский тракт

Этот участок улично-дорожной сети скован от СНТ "Октябрьский садовод" до строящейся развязки.

Также большие пробки наблюдаются на следующих улицах: