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Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 23 декабря?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на семь баллов

23 декабря 2024, 07:30, ИА Амител

Автомобильная пробка зимой / Фото: amic.ru
Автомобильная пробка зимой / Фото: amic.ru

Утром 23 декабря на дорогах Барнаула образовались семибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС
Змеиногорский и Южный тракты

Движение этим утром снова затруднено у строящейся развязки на Змеиногорском тракте, а также вдоль СТ "Алтайские зори" и СНТ "Сибирский садовод" на Южном тракте.

Кутузова

Придется постоять и на ул. Кутузова. Пробка растянулась на 1,8 км.

Власихинская

Здесь затор тянется от шоссе Ленточный бор до Малаховского кольца, а также на пересечении с ул. Попова.

Павловский тракт

Скован и Павловский тракт: пробка протянулась от ул. Фурманова до Малаховского кольца. Постоять придется и на пересечении с ул. Попова.

Также этим утром крупные заторы наблюдаются на следующих участках города:

  • ул. Матросова;
  • ул. Советской Армии;
  • пересечение пр. Строителей и ул. Челюскинцев;
  • пересечение пр. Космонавтов и ул. Попова;
  • пр. Дзержинского;
  • ул. Трактовая;
  • ул. Дальняя;
  • ул. Новосибирская.
Барнаул Пробки

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