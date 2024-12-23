Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 23 декабря?
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на семь баллов
23 декабря 2024, 07:30, ИА Амител
Утром 23 декабря на дорогах Барнаула образовались семибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Движение этим утром снова затруднено у строящейся развязки на Змеиногорском тракте, а также вдоль СТ "Алтайские зори" и СНТ "Сибирский садовод" на Южном тракте.
Придется постоять и на ул. Кутузова. Пробка растянулась на 1,8 км.
Здесь затор тянется от шоссе Ленточный бор до Малаховского кольца, а также на пересечении с ул. Попова.
Скован и Павловский тракт: пробка протянулась от ул. Фурманова до Малаховского кольца. Постоять придется и на пересечении с ул. Попова.
Также этим утром крупные заторы наблюдаются на следующих участках города:
- ул. Матросова;
- ул. Советской Армии;
- пересечение пр. Строителей и ул. Челюскинцев;
- пересечение пр. Космонавтов и ул. Попова;
- пр. Дзержинского;
- ул. Трактовая;
- ул. Дальняя;
- ул. Новосибирская.
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