Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 23 октября?

Интенсивность заторов достигла 8 баллов

23 октября 2024, 08:00, ИА Амител

Пробка / Фото: Roger Victorino / unsplash.com

Утром 23 октября интенсивность пробок на дорогах Барнаула достигла 8 баллов из 10, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной рубрике "Туда не надо ехать".

Павловский тракт и проспект Строителей

На Павловском тракте трудности наблюдаются в районе пересечения с Попова, а также по пути в центр от улицы Малахова. Пробка продолжается в том числе и на проспекте Строителей перед ТЦ Galaxy и за ним. Движение на расположенной рядом улице Советской Армии также затруднено.

Проспект Ленина

На главной улице города большой затор тянется от начала моста перед Новым рынком до площади Октября. Пробка поменьше наблюдается на участке от Червонной до Матросова.

На улице Северо-Западной и Матросова в сторону проспекта Ленина также образовались пробки.

Змеиногорский и Южный тракты

На Южном пробка тянется от пересечения с Лесным трактом до места строительства новой развязки. На Змеиногорском тракте самая напряженная обстановка – от института Лисавенко до базы "Динамо".

Кутузова, Ленточный бор и Власихинская

Самая большая пробка – на Кутузова. На шоссе Ленточный бор она чуть поменьше, а на Власихинской заторы зафиксированы в двух местах: в сторону Попова и в сторону Павловского тракта.

Где еще собрались пробки

На момент публикации материала проблемы с трафиком также отмечаются на Попова (от Павловского тракта до Энтузиастов в обоих направлениях), Энтузиастов (от Солнечной Поляны до Попова), Малахова (от "Янтарного" до ТЦ "Огни" и от Георгия Исакова до кардиоцентра), а также на Юрина, Георгия Исакова, Балтийской, Взлетной, Шумакова и некоторых других.