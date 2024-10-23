Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 23 октября?
Интенсивность заторов достигла 8 баллов
23 октября 2024, 08:00, ИА Амител
Утром 23 октября интенсивность пробок на дорогах Барнаула достигла 8 баллов из 10, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной рубрике "Туда не надо ехать".
Павловский тракт и проспект Строителей
На Павловском тракте трудности наблюдаются в районе пересечения с Попова, а также по пути в центр от улицы Малахова. Пробка продолжается в том числе и на проспекте Строителей перед ТЦ Galaxy и за ним. Движение на расположенной рядом улице Советской Армии также затруднено.
Проспект Ленина
На главной улице города большой затор тянется от начала моста перед Новым рынком до площади Октября. Пробка поменьше наблюдается на участке от Червонной до Матросова.
На улице Северо-Западной и Матросова в сторону проспекта Ленина также образовались пробки.
Змеиногорский и Южный тракты
На Южном пробка тянется от пересечения с Лесным трактом до места строительства новой развязки. На Змеиногорском тракте самая напряженная обстановка – от института Лисавенко до базы "Динамо".
Кутузова, Ленточный бор и Власихинская
Самая большая пробка – на Кутузова. На шоссе Ленточный бор она чуть поменьше, а на Власихинской заторы зафиксированы в двух местах: в сторону Попова и в сторону Павловского тракта.
Где еще собрались пробки
На момент публикации материала проблемы с трафиком также отмечаются на Попова (от Павловского тракта до Энтузиастов в обоих направлениях), Энтузиастов (от Солнечной Поляны до Попова), Малахова (от "Янтарного" до ТЦ "Огни" и от Георгия Исакова до кардиоцентра), а также на Юрина, Георгия Исакова, Балтийской, Взлетной, Шумакова и некоторых других.
08:37:38 23-10-2024
Вот бы каждый день писали о принятых мерах, например туда выехал экипаж, организовал грамотную регулировку. А в городской и краевых администрациях начали рассмотрение мер по увеличению пропускной способности улиц и нашли интересные решения. А сообщать нам каждый день, что сегодня, например, вошло солнце, в принципе, не обязательно. Мы это знаем. Как и про пробки
09:12:21 23-10-2024
Гость (08:37:38 23-10-2024) Вот бы каждый день писали о принятых мерах, например туда вы... Уже принимают меры, вчера писали что количество парковок у домов будут сокращать)))