Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 24 декабря?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов

24 декабря 2024, 07:30, ИА Амител

Пробка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Утром 24 декабря на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Власихинская

Здесь пробка тянется от шоссе Ленточный бор до Малаховского кольца. Также затор сковал микрорайон Лазурный.

Змеиногорский и Южный тракты

Для пробок на Змеиногорском тракте это утро не стало исключением: движение снова затруднено у строящейся развязки. Придется постоять и на Южном тракте – пробка протянулась вдоль СНТ "Сибирский садовод".

Павловский тракт

Крупный затор сковал участок Павловского тракта от ул. Фурманова до подъезда к Малаховскому кольцу. Помимо этого, транспорт стоит от ул. Попова до ул. Сиреневой.

Также этим утром заторы можно наблюдать на следующих участках города: