Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 24 декабря?
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов
24 декабря 2024, 07:30, ИА Амител
Утром 24 декабря на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Здесь пробка тянется от шоссе Ленточный бор до Малаховского кольца. Также затор сковал микрорайон Лазурный.
Для пробок на Змеиногорском тракте это утро не стало исключением: движение снова затруднено у строящейся развязки. Придется постоять и на Южном тракте – пробка протянулась вдоль СНТ "Сибирский садовод".
Крупный затор сковал участок Павловского тракта от ул. Фурманова до подъезда к Малаховскому кольцу. Помимо этого, транспорт стоит от ул. Попова до ул. Сиреневой.
Также этим утром заторы можно наблюдать на следующих участках города:
- ул. Кутузова;
- ул. Советской Армии;
- пересечение ул. Северо-Западной и пр. Ленина;
- ул. Матросова – от ул. Станционной до ул. Главной;
- пересечение проспектов Строителей и Красноармейского;
- ул. Попова – от ул. Сергея Семенова до ул. Энтузиастов;
- ул. Солнечная Поляна – от ул. Энтузиастов до ул. Сергея Семенова.
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