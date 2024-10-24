Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 24 октября?
Интенсивность заторов достигла 8 баллов
24 октября 2024, 08:00, ИА Амител
Утром 24 октября интенсивность пробок на дорогах Барнаула достигла 8 баллов из 10, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной рубрике "Туда не надо ехать".
Павловский тракт и проспект Строителей
На Павловском тракте трудности наблюдаются по пути в центр от улицы Малахова. Пробка продолжается в том числе и на проспекте Строителей перед ТЦ Galaxy и за ним. Движение на расположенной рядом улице Советской Армии также затруднено.
Проспект Ленина
По главной улице города сложно проехать от начала путепровода перед Новым рынком и до площади Октября.
Кутузова, Ленточный бор и Власихинская
Самая большая пробка – на Кутузова. На шоссе Ленточный бор она тянется от железной дороги до перекрестка с Власихинской, а на самой Власихинской заторы зафиксированы в районе пересечения с Попова, перед поворотом на шоссе Ленточный бор и далее – в сторону Павловского тракта.
Змеиногорский и Южный тракты
На этих дорогах движение затруднено в районе строящейся развязки: в поселке Южном пробка тянется от проспекта Дзержинского, на Змеиногорском тракте – от Плодопитомника.
Где еще собрались пробки
На момент публикации материала проблемы с трафиком также отмечаются на Попова (от Павловского тракта до Энтузиастов в обоих направлениях), Энтузиастов (в границах Солнечной Поляны и Попова), Малахова (от "Янтарного" до "Огней"), на выезде из поселка Пригородного и на некоторых других участках.
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