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Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 25 декабря?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов

25 декабря 2024, 07:30, ИА Амител

Автомобильная пробка зимой / Фото: amic.ru
Автомобильная пробка зимой / Фото: amic.ru

Утром 25 декабря на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС
Павловский тракт

Этим утром движение на Павловском тракте снова сковано: затор протянулся от ул. Фурманова до Малаховского кольца. Также придется постоять на пересечении с ул. Попова.

Власихинская

Здесь пробка тянется от Ленточного бора до Малаховского кольца. Помимо этого, затор образовался на пересечении с ул. Лазурной.

Кутузова

Движение транспорта затруднено и на ул. Кутузова. Затор протянулся от ул. Семипалатинской на 1,2 км.

Также этим утром большие пробки можно наблюдать на следующих участках города:

  • ул. Советской Армии;
  • пр. Дзержинского;
  • пересечение пр. Космонавтов с ул. Попова;
  • ул. Солнечная Поляна – от ул. Энтузиастов до ул. Сергея Семенова;
  • Змеиногорский тракт – у строящейся развязки;
  • Южный тракт – вдоль СНТ "Сибирский садовод";
  • ул. Трактовая;
  • ул. Дальняя;
  • ул. Новосибирская.
Барнаул Пробки

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