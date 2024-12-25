Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 25 декабря?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов

25 декабря 2024, 07:30, ИА Амител

Автомобильная пробка зимой / Фото: amic.ru

Утром 25 декабря на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Павловский тракт

Этим утром движение на Павловском тракте снова сковано: затор протянулся от ул. Фурманова до Малаховского кольца. Также придется постоять на пересечении с ул. Попова.

Власихинская

Здесь пробка тянется от Ленточного бора до Малаховского кольца. Помимо этого, затор образовался на пересечении с ул. Лазурной.

Кутузова

Движение транспорта затруднено и на ул. Кутузова. Затор протянулся от ул. Семипалатинской на 1,2 км.

Также этим утром большие пробки можно наблюдать на следующих участках города: