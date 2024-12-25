Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 25 декабря?
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов
25 декабря 2024, 07:30, ИА Амител
Утром 25 декабря на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Этим утром движение на Павловском тракте снова сковано: затор протянулся от ул. Фурманова до Малаховского кольца. Также придется постоять на пересечении с ул. Попова.
Здесь пробка тянется от Ленточного бора до Малаховского кольца. Помимо этого, затор образовался на пересечении с ул. Лазурной.
Движение транспорта затруднено и на ул. Кутузова. Затор протянулся от ул. Семипалатинской на 1,2 км.
Также этим утром большие пробки можно наблюдать на следующих участках города:
- ул. Советской Армии;
- пр. Дзержинского;
- пересечение пр. Космонавтов с ул. Попова;
- ул. Солнечная Поляна – от ул. Энтузиастов до ул. Сергея Семенова;
- Змеиногорский тракт – у строящейся развязки;
- Южный тракт – вдоль СНТ "Сибирский садовод";
- ул. Трактовая;
- ул. Дальняя;
- ул. Новосибирская.
Комментарии 0