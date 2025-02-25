Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 25 февраля?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на пять баллов

25 февраля 2025, 07:30, ИА Амител

Автомобильная пробка зимой / Фото: amic.ru

Утром 25 февраля на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Змеиногорский и Южный тракты

Змеиногорский тракт этим утром скован от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. Пробка на Южном тракте тянется от шоссе Ленточный бор до ул. Герцена.

Кутузова

Здесь водителям также придется постоять подольше: затор протянулся от ул. Семипалатинской на 1,5 км.

Павловский тракт

Движение на Павловском тракте затруднено от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также на пересечении с ул. Попова.

Крупные заторы этим утром также можно наблюдать на следующих участках города: