Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 25 февраля?
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на пять баллов
25 февраля 2025, 07:30, ИА Амител
Утром 25 февраля на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Змеиногорский тракт этим утром скован от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. Пробка на Южном тракте тянется от шоссе Ленточный бор до ул. Герцена.
Здесь водителям также придется постоять подольше: затор протянулся от ул. Семипалатинской на 1,5 км.
Движение на Павловском тракте затруднено от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также на пересечении с ул. Попова.
Крупные заторы этим утром также можно наблюдать на следующих участках города:
- ул. Трактовая;
- ул. Дальняя;
- ул. Власихинская – вдоль СНТ им. Мичурина;
- пересечение ул. Попова и пр. Космонавтов;
- ул. Малахова – от ул. Советской Армии до ул. Антона Петрова;
- ул. Попова – от ул. Сергея Семенова до ул. Энтузиастов;
- ул. Советской Армии – от пр. Строителей до ул. Огородной;
- пр. Строителей – от пр. Красноармейского до пер. Ядринцева, а также на пересечении с ул. Челюскинцев.
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