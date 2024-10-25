Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 25 октября?

Интенсивность заторов достигла 8 баллов

25 октября 2024, 08:13, ИА Амител

Пробка / Источник фото: unsplash.com

Утром 25 октября интенсивность пробок на дорогах Барнаула на фоне дождя достигла 8 баллов из 10, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной рубрике "Туда не надо ехать".

Павловский тракт и проспект Строителей

На Павловском тракте трудности наблюдаются от Шумакова до Попова и по пути в центр от Бабуркина до Фурманова. Пробка продолжается в том числе и на проспекте Строителей перед ТЦ Galaxy и за ним. Движение на расположенной рядом улице Советской Армии также затруднено.

Проспект Ленина

По главной улице города сложно проехать от путепровода перед Новым рынком до площади Октября.

Улица Власихинская

Здесь движение затруднено в двух местах: от пересечения с Шумакова до Попова и за кладбищем в сторону Павловского тракта.

Змеиногорский и Южный тракты

На этих дорогах быстро не проскочишь в районе строящейся развязки: Южный тракт скован от пересечения с Лесным трактом до шоссе Ленточный бор, а на Змеиногорском пробки сконцентрированы у Плодопитомника и у базы "Динамо".

Где еще собрались пробки

На момент публикации материала проблемы с трафиком также наблюдаются на улицах Кутузова, Георгиева, Попова, Энтузиастов, Взлетной, Юрина, Матросова, Северо-Западной и некоторых других. На выезде из поселка Пригородного машины также едут медленно.