Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 27 декабря?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на пять баллов

27 декабря 2024, 07:30, ИА Амител

Автомобильная пробка зимой / Фото: amic.ru

Утром 27 декабря на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Змеиногорский и Южный тракты

Этим утром пробками по-прежнему скован Змеиногорский тракт: затор собрался у строящейся дорожной развязки. Не стал исключением и Южный тракт. Здесь водителям придется постоять вдоль СНТ "Сибирский садовод" и СТ "Алтайские зори".

Власихинская

Пробка на этом участке города тянется от шоссе Ленточный бор до Малаховского кольца. Помимо этого, затор образовался на пересечении с ул. Попова и протянулся до микрорайона "Лазурный 2".

Павловский тракт

Здесь движение затруднено от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также на пересечении с ул. Попова.

Также заторы этим утром можно наблюдать на следующих участках: