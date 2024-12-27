Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 27 декабря?
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на пять баллов
27 декабря 2024, 07:30, ИА Амител
Утром 27 декабря на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Этим утром пробками по-прежнему скован Змеиногорский тракт: затор собрался у строящейся дорожной развязки. Не стал исключением и Южный тракт. Здесь водителям придется постоять вдоль СНТ "Сибирский садовод" и СТ "Алтайские зори".
Пробка на этом участке города тянется от шоссе Ленточный бор до Малаховского кольца. Помимо этого, затор образовался на пересечении с ул. Попова и протянулся до микрорайона "Лазурный 2".
Здесь движение затруднено от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также на пересечении с ул. Попова.
Также заторы этим утром можно наблюдать на следующих участках:
- ул. Советской Армии;
- ул. Матросова;
- пересечение пр. Строителей с пр. Красноармейским;
- ул. Кутузова;
- ул. Трактовая.
Комментарии 0