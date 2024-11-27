Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 27 ноября?

Ситуация на дорогах оценивается на 8 баллов

27 ноября 2024, 08:05, ИА Амител

Пробка в Барнауле / Фото: amic.ru

Пробки в Барнауле утром 27 ноября достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Павловский тракт

На Павловском собралось много машин в районе пересечения с Георгиева и Попова, а также от Малахова до Фурманова. На проспекте Строителей перед ТЦ Galaxy и за ним также наблюдаются пробки.

Ленина

На главной улице города пробка растянулась от ДК "Сибэнергомаш" до площади Октября. На пересекающихся с проспектом улицах Матросова и Северо-Западной также большие заторы.

Власихинская

На Власихинской заторы наблюдаются от Шумакова до Попова и от кладбища до Фурманова.

Кутузова

На Кутузова также без изменений: новое утро – новая пробка.

Змеиногорский и Южный тракты

Здесь сегодня все тоже типично: заторы у строящейся развязки и от института Лисавенко до базы "Динамо".