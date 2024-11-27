Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 27 ноября?
Ситуация на дорогах оценивается на 8 баллов
27 ноября 2024, 08:05, ИА Амител
Пробки в Барнауле утром 27 ноября достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Павловский тракт
На Павловском собралось много машин в районе пересечения с Георгиева и Попова, а также от Малахова до Фурманова. На проспекте Строителей перед ТЦ Galaxy и за ним также наблюдаются пробки.
Ленина
На главной улице города пробка растянулась от ДК "Сибэнергомаш" до площади Октября. На пересекающихся с проспектом улицах Матросова и Северо-Западной также большие заторы.
Власихинская
На Власихинской заторы наблюдаются от Шумакова до Попова и от кладбища до Фурманова.
Кутузова
На Кутузова также без изменений: новое утро – новая пробка.
Змеиногорский и Южный тракты
Здесь сегодня все тоже типично: заторы у строящейся развязки и от института Лисавенко до базы "Динамо".
Комментарии 0