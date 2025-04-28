Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 28 апреля
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов
28 апреля 2025, 07:43, ИА Амител
Утром 28 апреля на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Этим утром крупные заторы сковали проспект Ленина на двух участках – от проспекта Строителей до улицы Профинтерна, а также от улицы Пионеров до улицы Северо-Западной. Судя по картам, на пересечениях с проспектом Строителей и улицей Пионеров случились ДТП.
На улице Северо-Западной водителям придется постоять от улицы Гущина до проспекта Ленина, а на улице Матросова – от улицы Юрина до проспекта Ленина.
По проспекту Строителей движение затруднено от проспекта Красноармейского до переулка Ядринцева.
Также большие пробки наблюдаются на следующих улицах:
- Павловский тракт – от ул. Фурманова до Малаховского кольца;
- ул. Власихинская – от шоссе Ленточный Бор до Малаховского кольца;
- ул. Советской Армии – от пр. Строителей до ул. Курской;
- ул. Кутузова;
- Змеиногорский тракт – от поселка Садоводов до строящейся развязки;
- Южный тракт – от ул. Герцена до шоссе Ленточный Бор.
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