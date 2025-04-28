Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 28 апреля

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов

28 апреля 2025, 07:43, ИА Амител

Пробка / Фото: Albert Stoynov / unsplash.com

Утром 28 апреля на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Ленина

Этим утром крупные заторы сковали проспект Ленина на двух участках – от проспекта Строителей до улицы Профинтерна, а также от улицы Пионеров до улицы Северо-Западной. Судя по картам, на пересечениях с проспектом Строителей и улицей Пионеров случились ДТП.

Северо-Западная, Матросова

На улице Северо-Западной водителям придется постоять от улицы Гущина до проспекта Ленина, а на улице Матросова – от улицы Юрина до проспекта Ленина.

Строителей

По проспекту Строителей движение затруднено от проспекта Красноармейского до переулка Ядринцева.

Также большие пробки наблюдаются на следующих улицах: