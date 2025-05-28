Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 28 мая

Дорожную ситуацию оценивают на пять баллов

28 мая 2025, 07:45, ИА Амител

Пробка / Фото: Ignat Kushanrev / unsplash.com

Утром 28 мая на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Северо-Западная, Матросова

Улицу Северо-Западную затор сковал от 80-й Гвардейской Дивизии до проспекта Ленина. Движение по улице Матросова затруднено от Юрина до Бехтерева.

Павловский тракт

Здесь водителям придется постоять от улицы Фурманова до Малаховского кольца, а также на перекрестке с улицей Попова.

Змеиногорский и Южный тракты

Крупная пробка собралась на Змеиногорском тракте от СНТ "Солнечный" до строящейся развязки. Южный тракт скован от улицы Герцена до шоссе Ленточный Бор.

Также большие заторы наблюдаются на следующих участках дорог: