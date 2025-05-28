Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 28 мая
Дорожную ситуацию оценивают на пять баллов
28 мая 2025, 07:45, ИА Амител
Утром 28 мая на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Улицу Северо-Западную затор сковал от 80-й Гвардейской Дивизии до проспекта Ленина. Движение по улице Матросова затруднено от Юрина до Бехтерева.
Здесь водителям придется постоять от улицы Фурманова до Малаховского кольца, а также на перекрестке с улицей Попова.
Крупная пробка собралась на Змеиногорском тракте от СНТ "Солнечный" до строящейся развязки. Южный тракт скован от улицы Герцена до шоссе Ленточный Бор.
Также большие заторы наблюдаются на следующих участках дорог:
- ул. Кутузова;
- ул. Трактовая – от ул. Попова до Южного проезда;
- ул. Дальняя – от ул. Трактовой до ул. Новосибирской;
- ул. Новосибирская – от ул. Весенней до ул. Нахимова;
- ул. Власихинская – от шоссе Ленточный Бор до Малаховского кольца;
- ул. Попова – от Павловского тракта до ул. Сергея Семенова;
- ул. Советской Армии – от пр. Строителей до ул. Орловской.
Комментарии 0