Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 29 октября?

Интенсивность заторов достигла 8 баллов

29 октября 2024, 08:00, ИА Амител

Пробка / Фото: Ignat Kushanrev / unsplash.com

Утром 29 октября интенсивность пробок на дорогах Барнаула достигла 8 баллов из 10, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной рубрике "Туда не надо ехать".

Павловский тракт и проспект Строителей

На Павловском тракте трудности наблюдаются на трех участках: от "Лемана Про" до Трактовой, от Попова до Георгиева и по пути в центр от Бабуркина до Фурманова. Пробка продолжается в том числе и на проспекте Строителей перед ТЦ Galaxy и за ним. Движение на расположенной рядом улице Советской Армии также затруднено.

Улица Власихинская

Большая пробка собралась в частном секторе за кладбищем, которая тянется до Фурманова. Небольшие заторы также образовались перед поворотом на шоссе Ленточный бор и на участке от Шумакова до Попова.

Улица Кутузова

Быстро добраться до работы через объездную не получится – на Кутузова в направлении центра пробка растянулась больше чем на километр.

Где еще собрались пробки

Транспорт также медленно движется по Малахова от "Янтарного" до "Огней", проспекту Ленина в районе Нового рынка и площади Октября. Также по пути в центр движение скованно на Матросова и Северо-Западной.

Помимо этого, пробка собралась на выезде из поселка Пригородного.