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Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 29 января?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов

29 января 2025, 07:30, ИА Амител

Пробка в Барнауле / Фото: amic.ru
Пробка в Барнауле / Фото: amic.ru

Утром 29 января на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС
Павловский тракт

Этим утром Павловский тракт скован от ул. Фурманова до Малаховского кольца. Также движение затруднено на перекрестке с ул. Попова.

Власихинская

Здесь затор протянулся от шоссе Ленточный бор до Малаховского кольца. Помимо этого, пробка образовалась на пересечении с ул. Лазурной.

Змеиногорский и Южный тракты

От СНТ "Октябрьский садовод" до строящейся развязки снова скован Змеиногорский тракт. Водителям придется постоять и на Южном тракте, где пробка тянется от СНТ "Сибирский садовод" до Лесного тракта.

Также крупные заторы этим утром можно наблюдать на следующих участках города:

  • ул. Советской Армии;
  • пересечение пр. Строителей с ул. Челюскинцев;
  • ул. Матросова – от ул. Аэродромной до ул. Главной;
  • пересечение пр. Космонавтов с ул. Попова;
  • ул. Кутузова;
  • ул. Трактовая;
  • ул. Дальняя;
  • ул. Новосибирская.

Барнаул Пробки

Комментарии 1

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Гость

07:45:15 29-01-2025

Туда не ходи! Сюда ходи! В пробку попадёшь, совсем "больной" будешь).

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