Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 29 января?
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов
29 января 2025, 07:30, ИА Амител
Утром 29 января на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Этим утром Павловский тракт скован от ул. Фурманова до Малаховского кольца. Также движение затруднено на перекрестке с ул. Попова.
Здесь затор протянулся от шоссе Ленточный бор до Малаховского кольца. Помимо этого, пробка образовалась на пересечении с ул. Лазурной.
От СНТ "Октябрьский садовод" до строящейся развязки снова скован Змеиногорский тракт. Водителям придется постоять и на Южном тракте, где пробка тянется от СНТ "Сибирский садовод" до Лесного тракта.
Также крупные заторы этим утром можно наблюдать на следующих участках города:
- ул. Советской Армии;
- пересечение пр. Строителей с ул. Челюскинцев;
- ул. Матросова – от ул. Аэродромной до ул. Главной;
- пересечение пр. Космонавтов с ул. Попова;
- ул. Кутузова;
- ул. Трактовая;
- ул. Дальняя;
- ул. Новосибирская.
07:45:15 29-01-2025
Туда не ходи! Сюда ходи! В пробку попадёшь, совсем "больной" будешь).