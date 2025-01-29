Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 29 января?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов

29 января 2025, 07:30, ИА Амител

Пробка в Барнауле / Фото: amic.ru

Утром 29 января на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Павловский тракт

Этим утром Павловский тракт скован от ул. Фурманова до Малаховского кольца. Также движение затруднено на перекрестке с ул. Попова.

Власихинская

Здесь затор протянулся от шоссе Ленточный бор до Малаховского кольца. Помимо этого, пробка образовалась на пересечении с ул. Лазурной.

Змеиногорский и Южный тракты

От СНТ "Октябрьский садовод" до строящейся развязки снова скован Змеиногорский тракт. Водителям придется постоять и на Южном тракте, где пробка тянется от СНТ "Сибирский садовод" до Лесного тракта.

Также крупные заторы этим утром можно наблюдать на следующих участках города: