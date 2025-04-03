Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 3 апреля

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов

03 апреля 2025, 07:35, ИА Амител

Пробка / Фото: Roger Victorino / unsplash.com

Утром 3 апреля на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Северо-Западная, Матросова

Этим утром водителям придется постоять подольше на ул. Северо-Западной: пробка сковала участок от ул. 80-й Гвардейской Дивизии до пр. Ленина. Также затор образовался на ул. Матросова – движение затруднено от ул. Юрина до ул. Бехтерева.

Павловский тракт

Здесь автомобильная пробка протянулась от ул. Фурманова до Малаховского кольца.

Змеиногорский и Южный тракты

На Змеиногорском тракте движение транспорта затруднено от ул. Водозаборной до строящейся развязки. Южный тракт скован от ул. Герцена до шоссе Ленточный Бор.

Также большие пробки наблюдаются на следующих участках дорог: