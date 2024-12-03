Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 3 декабря?

Ситуация на дорогах оценивается на восемь баллов

03 декабря 2024, 07:35, ИА Амител

Пробка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Утром 3 декабря на дорогах Барнаула образовались восьмибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Павловский тракт

Этим утром на Павловском тракте снова наблюдаются большие заторы. Пробка тянется от пересечения с ул. Фурманова до Малаховского кольца. Также движение затруднено на пересечении с ул. Советской Армии и ул. Попова.

Власихинская

Здесь с движением транспорта возникли проблемы на пересечении с шоссе Ленточный бор, где в левом ряду случилось ДТП.

Кутузова

Затор в этой части города снова растянулся на половину улицы и в данный момент составляет 1,6 км.

Змеиногорский и Южный тракты

Пробка собралась у будущей развязки, а также от пересечения с ул. Герцена до СНТ "Сибирский садовод".

Также заторы этим утром наблюдаются на следующих участках города: