Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 3 декабря?
Ситуация на дорогах оценивается на восемь баллов
03 декабря 2024, 07:35, ИА Амител
Утром 3 декабря на дорогах Барнаула образовались восьмибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Этим утром на Павловском тракте снова наблюдаются большие заторы. Пробка тянется от пересечения с ул. Фурманова до Малаховского кольца. Также движение затруднено на пересечении с ул. Советской Армии и ул. Попова.
Здесь с движением транспорта возникли проблемы на пересечении с шоссе Ленточный бор, где в левом ряду случилось ДТП.
Затор в этой части города снова растянулся на половину улицы и в данный момент составляет 1,6 км.
Пробка собралась у будущей развязки, а также от пересечения с ул. Герцена до СНТ "Сибирский садовод".
Также заторы этим утром наблюдаются на следующих участках города:
- ул. Балтийская;
- пересечение пр. Строителей с ул. Челюскинцев;
- пересечение ул. Попова с ул. Энтузиастов и пр. Космонавтов;
- ул. Солнечная Поляна;
- пересечение ул. Юрина с ул. Северо-Западной и ул. Матросова, подъезд к Малаховскому кольцу;
- пересечение пр. Красноармейского с пр. Строителей.
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