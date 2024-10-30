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Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 30 октября?

Интенсивность заторов достигла 6 баллов

30 октября 2024, 08:00, ИА Амител

Пробка / Фото: Ignat Kushanrev / unsplash.com
Пробка / Фото: Ignat Kushanrev / unsplash.com

Утром 30 октября интенсивность пробок на дорогах Барнаула достигла 6 баллов из 10, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной рубрике "Туда не надо ехать".

Павловский тракт и проспект Строителей

На Павловском тракте проезд затруднен в районе пересечения с Попова и по пути в центр от улицы Малахова. Пробка продолжается на проспекте Строителей перед ТЦ Galaxy и за ним. Движение на расположенной рядом улице Советской Армии также затруднено.

Проспект Ленина

На главной улице города пробка начинается на участке перед путепроводом и тянется до площади Октября. 

Улица Кутузова

Быстро добраться до работы через объездную не получится – на Кутузова в направлении центра затор растянулся на полтора километра.

Южный тракт

Здесь пробка от пересечения с Лесным трактом до места строительства новой развязки. На Змеиногорском тракте рядом с Плодопитомником также начинают скапливаться машины.

Где еще собрались пробки

Транспорт также местами медленно движется по Власихинской, Попова, Малахова, Северо-Западной и Матросова. 

Помимо этого, пробка традиционно собралась на выезде из поселка Пригородного.

Барнаул Пробки

Комментарии 4

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Гость

08:32:33 30-10-2024

Не надо ехать на работу в одно и тоже время. Режим рабочего времени менять нужно.

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Гость

14:26:49 30-10-2024

Гость (08:32:33 30-10-2024) Не надо ехать на работу в одно и тоже время. Режим рабочего... Кто-то едет на прием в часы работы других... Что делать?

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Гость

12:28:52 30-10-2024

Когда сделают светофор на пересечении Крупской и Красноармейского???!!! Уже несколько дней на работает!! Там поток машин огромный!! Как пешеходам переходить??? Что за издевательство?

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Виктор

13:32:23 30-10-2024

При неработающем светофоре пешеходы имеют приоритет перед транспортом. Просто внимательно переходим,а не паникую. Учите ПДД.

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