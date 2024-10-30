Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 30 октября?
Интенсивность заторов достигла 6 баллов
30 октября 2024, 08:00, ИА Амител
Утром 30 октября интенсивность пробок на дорогах Барнаула достигла 6 баллов из 10, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной рубрике "Туда не надо ехать".
Павловский тракт и проспект Строителей
На Павловском тракте проезд затруднен в районе пересечения с Попова и по пути в центр от улицы Малахова. Пробка продолжается на проспекте Строителей перед ТЦ Galaxy и за ним. Движение на расположенной рядом улице Советской Армии также затруднено.
Проспект Ленина
На главной улице города пробка начинается на участке перед путепроводом и тянется до площади Октября.
Улица Кутузова
Быстро добраться до работы через объездную не получится – на Кутузова в направлении центра затор растянулся на полтора километра.
Южный тракт
Здесь пробка от пересечения с Лесным трактом до места строительства новой развязки. На Змеиногорском тракте рядом с Плодопитомником также начинают скапливаться машины.
Где еще собрались пробки
Транспорт также местами медленно движется по Власихинской, Попова, Малахова, Северо-Западной и Матросова.
Помимо этого, пробка традиционно собралась на выезде из поселка Пригородного.
08:32:33 30-10-2024
Не надо ехать на работу в одно и тоже время. Режим рабочего времени менять нужно.
14:26:49 30-10-2024
Гость (08:32:33 30-10-2024) Не надо ехать на работу в одно и тоже время. Режим рабочего... Кто-то едет на прием в часы работы других... Что делать?
12:28:52 30-10-2024
Когда сделают светофор на пересечении Крупской и Красноармейского???!!! Уже несколько дней на работает!! Там поток машин огромный!! Как пешеходам переходить??? Что за издевательство?
13:32:23 30-10-2024
При неработающем светофоре пешеходы имеют приоритет перед транспортом. Просто внимательно переходим,а не паникую. Учите ПДД.