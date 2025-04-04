Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 4 апреля
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на пять баллов
04 апреля 2025, 07:33, ИА Амител
Утром 4 апреля на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Этим утром движение на Павловском тракте затруднено от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также на перекрестке с ул. Попова. Расположенную рядом ул. Советской Армии пробка сковала от пр. Строителей до пр. Коммунаров.
Здесь водителям придется постоять на участке от шоссе Ленточный Бор до Малаховского кольца.
На Змеиногорском тракте большой затор образовался от СНТ "Октябрьский садовод" до строящейся развязки. От ул. Герцена до шоссе Ленточный Бор скован Южный тракт.
Также крупные пробки наблюдаются на следующих участках дорог:
- ул. Кутузова;
- пересечение пр. Строителей с пр. Красноармейским;
- ул. Малахова – от ул. Советской Армии до ул. Антона Петрова;
- пр. Ленина – от пр. Строителей до ул. Профинтерна;
- ул. Матросова – от ул. Юрина до ул. Бехтерева;
- ул. Северо-Западная – от ул. 80-й Гвардейской Дивизии до пр. Ленина;
- пересечение пр. Космонавтов с ул. Попова.
Комментарии 0