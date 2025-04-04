Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 4 апреля

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на пять баллов

04 апреля 2025, 07:33, ИА Амител

Пробка / Фото: Albert Stoynov / unsplash.com

Утром 4 апреля на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Павловский тракт, Советской Армии

Этим утром движение на Павловском тракте затруднено от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также на перекрестке с ул. Попова. Расположенную рядом ул. Советской Армии пробка сковала от пр. Строителей до пр. Коммунаров.

Власихинская

Здесь водителям придется постоять на участке от шоссе Ленточный Бор до Малаховского кольца.

Змеиногорский и Южный тракты

На Змеиногорском тракте большой затор образовался от СНТ "Октябрьский садовод" до строящейся развязки. От ул. Герцена до шоссе Ленточный Бор скован Южный тракт.

Также крупные пробки наблюдаются на следующих участках дорог: