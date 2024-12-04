Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 4 декабря?
Ситуация на дорогах оценивается на семь баллов
04 декабря 2024, 07:35, ИА Амител
Пробки в Барнауле утром 4 декабря достигли семи баллов, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Здесь затор растянулся от перекрестка до здания по адресу пр. Строителей, 135.
Этим утром большая пробка образовалась на пересечении ул. Советской Армии с Павловским трактом, а также с пр. Строителей и ул. Малахова.
Этим утром все без изменений – проблемы с движением транспорта возникли на Павловском тракте от пересечения с ул. Фурманова до подъезда к Малаховскому кольцу, а также от пересечения с ул. Попова до пересечения с ул. Сиреневой.
На ул. Власихинской пробка собралась в микрорайоне Лазурный. Также затор тянется от магазина "Ашан" – в среднем ряду случилось ДТП.
На Змеиногорском тракте пробка тянется от будущей развязки до Плодопитомника, на Южном – между остановками общественного транспорта "1-й Сибирский садовод" и "2-й Сибирский садовод".
Также движение вновь затруднено на следующих участках города:
- ул. Кутузова;
- пересечение пр. Строителей с пр. Красноармейским;
- пр. Калинина от поворота на 9-й Заводской проезд до здания № 116/1;
- ул. Матросова;
- пересечение ул. Северо-Западной с пр. Ленина;
- ул. Юрина на подъезде к Малаховскому кольцу.
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