Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 4 декабря?

Ситуация на дорогах оценивается на семь баллов

04 декабря 2024, 07:35, ИА Амител

Автомобильная пробка зимой / Фото: amic.ru

Пробки в Барнауле утром 4 декабря достигли семи баллов, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Строителей – Челюскинцев

Здесь затор растянулся от перекрестка до здания по адресу пр. Строителей, 135.

Советской Армии

Этим утром большая пробка образовалась на пересечении ул. Советской Армии с Павловским трактом, а также с пр. Строителей и ул. Малахова.

Павловский тракт, Власихинская

Этим утром все без изменений – проблемы с движением транспорта возникли на Павловском тракте от пересечения с ул. Фурманова до подъезда к Малаховскому кольцу, а также от пересечения с ул. Попова до пересечения с ул. Сиреневой.

На ул. Власихинской пробка собралась в микрорайоне Лазурный. Также затор тянется от магазина "Ашан" – в среднем ряду случилось ДТП.

Южный и Змеиногорский тракты

На Змеиногорском тракте пробка тянется от будущей развязки до Плодопитомника, на Южном – между остановками общественного транспорта "1-й Сибирский садовод" и "2-й Сибирский садовод".

Также движение вновь затруднено на следующих участках города: