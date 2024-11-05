Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 5 ноября?
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на 8 баллов из 10
05 ноября 2024, 08:00, ИА Амител
Утром 5 ноября на дорогах Барнаула образовались пробки интенсивностью 8 баллов из 10. Такую оценку приводит сервис "Яндекс.Пробки". Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Павловский тракт, Попова, Энтузиастов
Самые крупные пробки сегодня утром образовались не в центре города, а в границах указанных улиц. Там автомобилистов тормозят сразу несколько заторов и одно ДТП.
Из-за дорожно-транспортного происшествия на Павловском такте стоит весь левый ряд – от пересечения с улицей Сиреневой до улицы Попова. На Попова огромные километровые пробки в обе стороны – от пересечения с Павловским трактом до улицы Энтузиастов. В связи с этим затруднен и выезд с улицы Сергея Семенова на Попова.
Движение на улице Энтузиастов стоит от пересечения с улицей 65 лет Победы до улицы Попова. Также не забываем, что на ремонт закрыт участок улицы 65 лет Победы – от пересечения с Павловским трактом до улицы 280-летия Барнаула.
Попова, Взлетная, Балтийская, Власихинская
Еще две серьезные пробки на улице Попова образовались на пересечениях с улицами Балтийская, Взлетная и Власихинская. Самый крупный затор на Власихинской – километровый.
Павловский тракт
На Павловском тракте традиционная утренняя пробка – от улицы Малахова и почти до улицы Новороссийской.
Строителей, Советской Армии, Красноармейский
Большая пробка образовалась на проспекте Строителей – при движении в сторону Красноармейского. При этом практически стоит движение на улице Советской Армии, машины не могут заехать и продолжить движение по Строителей. На проспекте Красноармейском как обычно проблемы при выезде на Строителей.
Партизанская, Красноармейский, Ядринцева
Пробки вокруг улицы Партизанской стали уже традицией в Барнауле. Как обычно стоит движение в переулке Ядринцева, машины не могут выехать на Партизанскую. Также небольшие проблемы на пересечении Партизанской с проспектом Красноармейским.
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