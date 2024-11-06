Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 6 ноября?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на 8 баллов из 10

06 ноября 2024, 08:00, ИА Амител

Пробка / Фото: Ignat Kushanrev / unsplash.com

Утром 6 ноября на дорогах Барнаула образовались 8-балльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Павловский тракт, проспект Строителей и улица Власихинская

На Павловском тракте заторы образовались на перекрестке с улицей Попова, а также от улицы Малахова до Фурманова. Собралась в том числе пробка и на проспекте Строителей перед ТЦ Galaxy и Красноармейским проспектом.

Также проезд затруднен по улице Власихинской. Здесь транспорт медленно едет от Шумакова до Попова и от частного сектора за кладбищем в сторону Павловского тракта.

Ленточный бор и Кутузова

Быстро добраться до центра по объездной этим утром также не выйдет: на улице Кутузова пробка растянулась на более чем полтора километра. На шоссе Ленточный бор, в свою очередь, большое скопление машин наблюдается от путепровода до Власихинской.

Змеиногорский и Южный тракты

На Змеиногорском тракте небольшие пробки наблюдаются рядом с Аванесова, а также у Плодопитомника в районе строящейся развязки. У нее же затор покрупнее собрался на Южном тракте.

Где еще собрались пробки

На момент публикации материала заторы наблюдаются практически по всему городу. Например, на проспекте Ленина движение затруднено от Нового рынка до площади Октября, а на Красноармейском трудности зафиксированы в районе пересечения с Молодежной и проспектом Строителей.

Также пробки наблюдаются на улице Попова в границах Павловского тракта и Энтузиастов, на улицах Юрина, Солнечной Поляне, Малахова и некоторых других. Кроме того, большая пробка традиционно наблюдается на выезде из поселка Пригородного.