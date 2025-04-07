Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 7 апреля

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на пять баллов

07 апреля 2025, 07:30, ИА Амител

Пробка / Фото: Ignat Kushanrev / unsplash.com

Утром 7 апреля на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Змеиногорский и Южный тракты

Этим утром затор на Змеиногорском тракте сковал участок от ул. Водозаборной до строящейся развязки. На Южном тракте движение затруднено от ул. Герцена до шоссе Ленточный Бор.

Кутузова

Здесь водителям также придется постоять подольше: пробка протянулась на 1,2 км.

Павловский тракт, Власихинская

На Павловском тракте крупный затор образовался на участке от ул. Фурманова до Малаховского кольца. По ул. Власихинской также затруднено движение транспорта: судя по картам, автомобильная пробка тянется от шоссе Ленточный Бор до Малаховского кольца.

Также большие пробки наблюдаются на следующих участках дорог: