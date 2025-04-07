Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 7 апреля
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на пять баллов
07 апреля 2025, 07:30, ИА Амител
Утром 7 апреля на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Этим утром затор на Змеиногорском тракте сковал участок от ул. Водозаборной до строящейся развязки. На Южном тракте движение затруднено от ул. Герцена до шоссе Ленточный Бор.
Здесь водителям также придется постоять подольше: пробка протянулась на 1,2 км.
На Павловском тракте крупный затор образовался на участке от ул. Фурманова до Малаховского кольца. По ул. Власихинской также затруднено движение транспорта: судя по картам, автомобильная пробка тянется от шоссе Ленточный Бор до Малаховского кольца.
Также большие пробки наблюдаются на следующих участках дорог:
- ул. Советской Армии – от пр. Строителей до ул. Курской;
- пересечение пр. Строителей с пр. Красноармейским;
- ул. Матросова – от ул. Юрина до ул. Бехтерева;
- пересечение ул. Северо-Западной с пр. Ленина;
- ул. Малахова – от ул. Советской Армии до ул. Антона Петрова;
- пересечение пр. Космонавтов с ул. Попова.
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