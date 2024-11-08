Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 8 ноября?
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на 7 баллов из 10
08 ноября 2024, 08:00, ИА Амител
Утром 8 ноября на дорогах Барнаула образовались пробки интенсивностью 7 баллов из 10. Такую оценку приводит сервис "Яндекс.Пробки". Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Попова, Юрина
На улице Попова практически стандартная ситуация: где-то точно есть пробка. Сегодня утром движение затруднено на участке от улицы Юрина до проспекта Космонавтов. При этом затор есть и на Юрина: в точке пересечения с Попова.
Попова, Энтузиастов
Еще один участок на улице Попова, где автомобилистам придется ехать медленно, находится в границах улицы Энтузиастов и Павловского тракта. Причем с Энтузиастов еще и сложно выехать на Попова.
Павловский
Павловский тракт, как обычно, тормозит по утрам, начиная с малаховского кольца.
Строителей, Советской Армии, Красноармейский
На улице Советской Армии автомобили опять практически стоят при выезде на проспект Строителей. А на самом проспекте пробка набирает силу (как и на Красноармейском).
Ленина, Калинина
На проспекте Ленина почти полный набор: есть и пробки, и ДТП (возле улицы Кулагина). Не хватает только дорожных работ. На проспекте Калинина есть несколько небольших заторов.
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