Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 8 ноября?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на 7 баллов из 10

08 ноября 2024, 08:00, ИА Амител

Пробка / Фото: Ignat Kushanrev / unsplash.com

Утром 8 ноября на дорогах Барнаула образовались пробки интенсивностью 7 баллов из 10. Такую оценку приводит сервис "Яндекс.Пробки". Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Попова, Юрина

На улице Попова практически стандартная ситуация: где-то точно есть пробка. Сегодня утром движение затруднено на участке от улицы Юрина до проспекта Космонавтов. При этом затор есть и на Юрина: в точке пересечения с Попова.

Попова, Энтузиастов

Еще один участок на улице Попова, где автомобилистам придется ехать медленно, находится в границах улицы Энтузиастов и Павловского тракта. Причем с Энтузиастов еще и сложно выехать на Попова.

Павловский

Павловский тракт, как обычно, тормозит по утрам, начиная с малаховского кольца.

Строителей, Советской Армии, Красноармейский

На улице Советской Армии автомобили опять практически стоят при выезде на проспект Строителей. А на самом проспекте пробка набирает силу (как и на Красноармейском).

Ленина, Калинина

На проспекте Ленина почти полный набор: есть и пробки, и ДТП (возле улицы Кулагина). Не хватает только дорожных работ. На проспекте Калинина есть несколько небольших заторов.