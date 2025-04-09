Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 9 апреля

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов

09 апреля 2025, 07:40, ИА Амител

Пробка / Фото: Ignat Kushanrev / unsplash.com

Утром 9 апреля на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Павловский тракт, Советской Армии

Этим утром пробка сковала Павловский тракт от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также от ул. Попова до ул. Сиреневой. На расположенной рядом ул. Советской Армии движение затруднено от пр. Строителей до ул. Курской.

Власихинская

Здесь крупный затор протянулся от шоссе Ленточный Бор до Малаховского кольца.

Змеиногорский и Южный тракты

На Змеиногорском тракте водителям придется постоять от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. Южный тракт скован от ул. Герцена до шоссе Ленточный Бор.

Также крупные заторы наблюдаются на следующих участках дорог: