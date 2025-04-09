Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 9 апреля
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов
09 апреля 2025, 07:40, ИА Амител
Утром 9 апреля на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Этим утром пробка сковала Павловский тракт от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также от ул. Попова до ул. Сиреневой. На расположенной рядом ул. Советской Армии движение затруднено от пр. Строителей до ул. Курской.
Здесь крупный затор протянулся от шоссе Ленточный Бор до Малаховского кольца.
На Змеиногорском тракте водителям придется постоять от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. Южный тракт скован от ул. Герцена до шоссе Ленточный Бор.
Также крупные заторы наблюдаются на следующих участках дорог:
- ул. Кутузова;
- пересечение пр. Строителей с пр. Красноармейским, пер. Ядринцева и ул. Челюскинцев;
- ул. Матросова – от ул. Юрина до ул. Бехтерева;
- ул. Северо-Западная – от ул. Гущина до пр. Ленина;
- ул. Малахова – от ул. Советской Армии до ул. Антона Петрова;
- ул. Солнечная Поляна – от ул. Сергея Семенова до ул. Антона Петрова.
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