Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 9 января?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов

09 января 2025, 07:30, ИА Амител

Пробка в Барнауле / Фото: amic.ru

Утром 9 января на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Павловский тракт

В первый рабочий день после новогодних праздников крупный затор сковал Павловский тракт. Движение затруднено от ул. Новороссийской до подъезда к Малаховскому кольцу, а также на пересечении с ул. Попова.

Власихинская

На ул. Власихинской пробка тянется от шоссе Ленточный бор до Малаховского кольца. Также водителям придется постоять на пересечении с ул. Лазурной.

Змеиногорский и Южный тракты

Этим утром затор на Змеиногорском тракте снова протянулся от СНТ "Строитель" до строящейся развязки. Южный тракт скован от СНТ "Сибирский садовод" до ул. Герцена.

Также заторы этим утром наблюдаются на следующих участках города: