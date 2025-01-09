НОВОСТИОбщество

Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 9 января?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов

09 января 2025, 07:30, ИА Амител

Пробка в Барнауле / Фото: amic.ru
Пробка в Барнауле / Фото: amic.ru

Утром 9 января на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС
Павловский тракт

В первый рабочий день после новогодних праздников крупный затор сковал Павловский тракт. Движение затруднено от ул. Новороссийской до подъезда к Малаховскому кольцу, а также на пересечении с ул. Попова.

Власихинская

На ул. Власихинской пробка тянется от шоссе Ленточный бор до Малаховского кольца. Также водителям придется постоять на пересечении с ул. Лазурной.

Змеиногорский и Южный тракты

Этим утром затор на Змеиногорском тракте снова протянулся от СНТ "Строитель" до строящейся развязки. Южный тракт скован от СНТ "Сибирский садовод" до ул. Герцена.

Также заторы этим утром наблюдаются на следующих участках города:

  • шоссе Ленточный бор;
  • пр. Дзержинского;
  • ул. Кутузова;
  • ул. Советской Армии;
  • ул. Малахова – от ул. Антона Петрова до ул. Советской Армии;
  • пр. Космонавтов – вдоль СНТ "Трансмаш", а также на пересечении с ул. Попова.
Барнаул Пробки

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

07:43:41 09-01-2025

Никуда не надо ехать. Продолжаем бухать

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Змей

23:18:23 09-01-2025

Может быть пора наконец расширить проблемные магистрали и не издеваться над людьми? От того, что ничего не делается машин меньше не станет, а заторы растут

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров