Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 9 января?
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов
09 января 2025, 07:30, ИА Амител
Утром 9 января на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
В первый рабочий день после новогодних праздников крупный затор сковал Павловский тракт. Движение затруднено от ул. Новороссийской до подъезда к Малаховскому кольцу, а также на пересечении с ул. Попова.
На ул. Власихинской пробка тянется от шоссе Ленточный бор до Малаховского кольца. Также водителям придется постоять на пересечении с ул. Лазурной.
Этим утром затор на Змеиногорском тракте снова протянулся от СНТ "Строитель" до строящейся развязки. Южный тракт скован от СНТ "Сибирский садовод" до ул. Герцена.
Также заторы этим утром наблюдаются на следующих участках города:
- шоссе Ленточный бор;
- пр. Дзержинского;
- ул. Кутузова;
- ул. Советской Армии;
- ул. Малахова – от ул. Антона Петрова до ул. Советской Армии;
- пр. Космонавтов – вдоль СНТ "Трансмаш", а также на пересечении с ул. Попова.
07:43:41 09-01-2025
Никуда не надо ехать. Продолжаем бухать
23:18:23 09-01-2025
Может быть пора наконец расширить проблемные магистрали и не издеваться над людьми? От того, что ничего не делается машин меньше не станет, а заторы растут