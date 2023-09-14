Туман и грозы. О погоде в Алтайском крае 14 сентября

Дневная температура воздуха будет подниматься до +20 градусов

14 сентября 2023, 06:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае продолжаются дождливые дни. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По региону температура воздуха составит от +15 до +20 градусов. Кратковременные дожди, днём местами грозы. В утренние часы возможен туман.

Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от +18 до +20 градусов. В конце дня кратковременный дождь. В утренние часы возможен туман.

Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.