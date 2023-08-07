Туман и грозы. О погоде в Алтайском крае 7 августа

В районах возможны дожди и грозы

07 августа 2023, 06:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Новая рабочая неделя встретит жителей Алтайского края непогодой. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.

В регионе температура воздуха составит от +23 до +28 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман.

Ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут от +23 до +25 градусов. Преимущественно без осадков.

Ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду.