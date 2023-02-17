Туман и изморозь. О погоде в Алтайском крае 17 февраля

В некоторых районах края температура может приблизиться к нулю

17 февраля 2023, 06:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае 17 февраля будет туманно и по-зимнему тепло. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.

В регионе температура воздуха составит -11...-16 градусов, в предгорьях местами -3...-8 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, возможен туман.

Ветер северный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Барнауле термометры покажут -10...-12 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь.

Ветер северный, 2-7 метров в секунду.