Туман и изморозь. О погоде в Алтайском крае 22 января

Температура местами опустится до -17 градусов

22 января 2024, 06:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае новая рабочая неделя начнется с минусовой температуры и гололеда. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По региону температура воздуха составит -12...-17 градусов, местами -6...-11 градусов. Без осадков. В утренние часы местами изморозь, возможен туман. На дорогах местами гололедица.

Ветер южный, 2-7 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут от -12 до -14 градусов. Без осадков. В утренние часы возможна изморозь. На дорогах местами гололедица.

Ветер южный, 2-7 м/с.