Туман и изморозь. О погоде в Алтайском крае 22 января
Температура местами опустится до -17 градусов
22 января 2024, 06:01, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Алтайском крае новая рабочая неделя начнется с минусовой температуры и гололеда. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.
По региону температура воздуха составит -12...-17 градусов, местами -6...-11 градусов. Без осадков. В утренние часы местами изморозь, возможен туман. На дорогах местами гололедица.
Ветер южный, 2-7 метров в секунду.
В Барнауле столбики термометров покажут от -12 до -14 градусов. Без осадков. В утренние часы возможна изморозь. На дорогах местами гололедица.
Ветер южный, 2-7 м/с.
08:02:30 22-01-2024
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