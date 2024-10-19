Туманно. О погоде в Алтайском крае 19 октября

Местами потеплеет до +11 градусов

19 октября 2024, 06:05, ИА Амител

Туман / Фото: pxhere.com/ru/photo/567845

В Алтайском крае продолжится период туманов. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По региону температура воздуха составит +1...+6 градусов, местами по западу до +11 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман, изморозь. На дорогах местами по северу гололедица.

Ветер юго-западный, 4-9 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от +2 до +4 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 4-9 м/с.