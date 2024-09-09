Туманы и дожди. О погоде в Алтайском крае 9 сентября

Местами возможен порывистый ветер

09 сентября 2024, 06:00, ИА Амител

Дождь / Фото: pxhere.com/ru/photo/1155008

9 сентября в Алтайском крае ожидаются дожди и порывистый ветер. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По региону температура воздуха составит от +14 до +19 градусов. В отдельных районах небольшие дожди. В утренние часы местами туман.

Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от +15 до +17 градусов. Возможен небольшой дождь. В утренние часы местами туман.

Ветер юго-западный, 4-9 м/с.