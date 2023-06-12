Туманы и грозы. О погоде в Алтайском крае 12 июня

В некоторых районах синоптики ожидают непогоду

12 июня 2023, 06:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае 12 июня ожидаются осадки. Об этом рассказали представители регионального Гидрометцентра.

В регионе температура воздуха составит от +24 до +29 градусов. Преимущественно без осадков, по северо-западу местами кратковременные дожди, возможны грозы. В утренние часы местами туман.

Ветер северный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут от +24 до +26 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер северный, 4-9 метров в секунду.