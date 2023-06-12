Туманы и грозы. О погоде в Алтайском крае 12 июня
В некоторых районах синоптики ожидают непогоду
12 июня 2023, 06:05, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Алтайском крае 12 июня ожидаются осадки. Об этом рассказали представители регионального Гидрометцентра.
В регионе температура воздуха составит от +24 до +29 градусов. Преимущественно без осадков, по северо-западу местами кратковременные дожди, возможны грозы. В утренние часы местами туман.
Ветер северный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.
В Барнауле столбики термометров покажут от +24 до +26 градусов. Осадков не ожидается.
Ветер северный, 4-9 метров в секунду.
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