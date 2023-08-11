Тур с Джетур. В Автоцентре АНТ появились новые стильные кроссоверы Jetour

Новый автомобильный бренд Jetour начинает свое путешествие по России и обещает покорить сердца всех автопутешественников

11 августа 2023, 09:15, ИА Амител LjN8KRZh4

Jetour / Фото: Автоцентр АНТ

Вот с чем с чем, а с выбором нового авто взамен ушедшим брендам проблем точно нет. На российский рынок зашло уже немало продвинутых китайских автопроизводителей. И список доступных машин продолжает пополняться все новыми (при этом уже технологичными и стильными) вариантами. В числе одной из самых свежих моделей – инновационный Jetour. Этот красавец явно придется по вкусу многим автолюбителям, а особенно тем, кто любит путешествовать на своей машине и должен быть уверен в ее надежности, комфорте и вместимости. Ведь любая поездка – это не только конечная точка, это интересный процесс общения, наслаждения пейзажами, изучение новых мест, это яркие моменты на всю жизнь.

Авто для путешествий

Да, новенький Jetour именно такой. Он рожден с идеологией путешествий: Jet (Джет) + Tour (Тур) – комфортное путешествие. Отсюда и фирменная стратегия Jetour – Travel+*, в рамках которой компания разрабатывает автомобили для активного образа жизни.

И автомобилисты Алтайского края уже имеют возможность в этом лично убедиться. Авто доступно для заказа у официального дилера бренда: в Автоцентре АНТ.

Dashing

Тем, кто любит "путешествовать" по городским дорогам, быстро и с комфортом добираться до любой точки на карте городе, стоит обратить самое пристальное внимание на лихача – кроссовер Dashing*. Это модное направление с условным обозначением Cool Travel*.

Яркий дизайн, технологичное оснащение и эргономика автомобиля идеально впишется в активный образ жизни его владельца.

Все это обеспечивают (в каждой комплектации свой набор преимуществ):

стильные светодиодные фары с автоматическим дальним светом;

панорамная крыша с электроприводом;

скрытые дверные ручки;

подогрев руля, лобового и заднего стекла;

центральный замок;

датчик света и дождя;

круиз-контроль;

антиблокировочная тормозная система и другие системы помощи водителю (распределения тормозных усилий, помощи при торможении, противобуксовочная, курсовой устойчивости, помощи при старте в гору и при спуске с горы, предотвращения опрокидывания).

А еще – очень яркая цветовая палитра: от классических белого и черного до ультрамодных синего, серого и красного.





















































Jetour Dashing / Фото: Автоцентр АНТ

Jetour Dashing от 2 339 900 до 3 039 900 рублей.

X90 Plus

Кроссовер X90 Plus* отлично подойдет для семейных путешествий. В просторном салоне будет удобно и высокому папе, и любительнице комфорта маме, и неугомонным в дороге детям. Света и воздуха добавляет большая панорамная крыша. А спокойствия – повышенная шумоизоляция.

У него вместительный багажник и рейлинги на крыше, так что можно смело набирать все необходимое в дорогу. А еще круиз-контроль и двухзонный климат-контроль, передний и задний парктроники, цифровая приборная панель 12,3″, бесключевой доступ и система запуска двигателя без ключа, руль с кожаной отделкой, со всеми характеристиками авто можно ознакомиться на сайте бренда.

Авто представлено в пяти цветах: белый, черный, синий, серый и фиолетовый.

































Jetour X90 Plus / Фото: Автоцентр АНТ

Jetour X90 Plus в Автоцентре АНТ – 3 249 900-3 689 900 рублей.

Молодой и дерзкий

Бренд Jetour развивается с 2018 года. И демонстрирует очень высокие темпы роста в Китае: уже в 2019 году он вышел на глобальный рынок и теперь присутствует в 35 странах, где действует более 400 дилерских центров. В России бренд с 2023 года, где имеет представительства в 74 городах, в том числе и в Барнауле.

До конца года количество дилеров увеличат до ста, будет запущено пять круглосуточных складов запасных частей в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Тольятти, Новосибирске и в Уральском федеральном округе. Так что проблем с обслуживанием точно не будет.

Хочешь такой? Приходи

Хватит говорить о том, какое это замечательное авто, ведь можно проверить все это лично. Приходите на тест-драйв в Автоцентр АНТ. Записаться на прогулку с ветерком или задать вопрос по автомобилю можно в комментариях или позвонить официальному дилеру по телефону (3852) 29-00-20.

Первым покупателям – дополнительные выгоды и подарки. А еще здесь есть программа Trade-in*, кредитные и лизинговые программы, подбор и установка дополнительного оборудования, гарантийное и послепродажное обслуживание, оригинальные запасные части и расходные материалы.

Ну что, поехали в путешествие на классном авто!





Jetour / Фото: Автоцентр АНТ

Автоцентр АНТ, официальный дилер бренда Jetour в Барнауле

Тел.: (3852) 290-020

Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 251д (рядом с ТРЦ "Европа")

Сайт

* X90 Plus (Икс90 Плюс); Cool Travel (Кул Трэвел); Dashing (Дэшинг, в переводе с англ. – лихой); Trade-in (Трейд-ин); Travel (Трэвел).

ООО АНТ 2000

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