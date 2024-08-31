Турбированный двигатель. Почему его боятся и какой движок лучше?
Рассказываем, почему автомобиль с турбонаддувом – будущее индустрии, и оспорим самые распространенные мифы
31 августа 2024, 15:26, ИА Амител erid: LjN8Kbaar
Если вы любите скорость и без ума от мощных автомобилей, добро пожаловать в мир турбированных моторов. Только двигатель внутреннего сгорания с принудительным обогащением топлива дает ощущение непреодолимого ускорения при разгоне.
Что такое турбированный двигатель?
Это двигатель с турбонасосом. Вспомогательный агрегат нагнетает дополнительный объем воздуха в цилиндры. Частицы топлива дробятся до микро- и даже нанометров и равномерно перемешиваются с кислородом. Образуется насыщенная смесь, которая сгорает с повышенным выделением энергии.
Особенности технологии:
- на 30-50 % большая мощность при одинаковых объемах двигателей;
- повышенный крутящий момент – гарантия быстрого разгона;
- более полное выгорание топлива, улучшающее экономичность при движении на низких оборотах.
Не опасайтесь турбин
Несмотря на техническую сложность, стоимость турбированного двигателя не намного выше атмосферного, лишенного нагнетающего устройства. Мифы о повышенных расходах владельцев возникают вследствие нарушения норм эксплуатации. Однако затратный ремонт при регулярном техобслуживании машине не грозит. Вложения могут превысить типичные только при покупке масла – некачественный продукт снижает жизненный цикл турбины.
Главный недостаток ДВС с турбонаддувом – временной лаг на старте. Чтобы воздух стал поступать под давлением в цилиндры, турбина, вращаемая выхлопными газами, должна выйти на высокие обороты. На это требуется время, что отрицательно сказывается на разгоне холодного автомобиля. Впрочем, этот недостаток важен лишь для спорткаров, принимающих участие в спортивных соревнованиях. Рядовой же автолюбитель ощутит некоторое неудобство, только если регулярно попадает в пробки.
Электротурбонаддув, то есть использование электричества для вращения турбины, устраняет турбояму. Однако технология технически сложна и комплексно увеличивает стоимость.
При не слишком отличающихся эксплуатационных расходах некоторые турбированные двигатели могут быть универсальнее и практичнее обычных. Оборотистый мотор поможет преодолеть негостеприимную пересеченную местность или наверстать время в пути на скоростной дороге, эвакуирует из грязи, а при спокойной езде по трассе сэкономит бензин. Поломка турбокомпрессора, которому дают остыть на холостом ходу после скоростного пробега и не принуждают к немедленному ускорению после длительного ожидания в пробке, маловероятна.
ООО "Фикси"Реклама
12:40:17 01-09-2024
У меня Шкода Фабия 4 2022 года.
Мотор с турбонаддувом 200 н/м, 110 л.с.
По трассе ехать очень комфортно.
13:10:12 02-09-2024
Владимир (12:40:17 01-09-2024) У меня Шкода Фабия 4 2022 года.Мотор с турбонаддувом 200... Молодец Владимир
14:17:17 02-09-2024
Никто не сталкивался с тем как разваливаются поршни у Опель Астра J 1.4 турбо!? А мне пришлось. Два капремонта двигателя по этой причине за 190000 км. пробега. Бензин лил только 95. Вот и думайте.
18:16:59 02-09-2024
Александр (14:17:17 02-09-2024) Никто не сталкивался с тем как разваливаются поршни у Опель ... Ну тут не в турбинах дело, а просто мотор говно.
13:52:56 03-09-2024
Езжу на старом ведре, Сааб 9000. 2,3 литра, 225 л.с. по трассе ехать комфортнее в разы, чем Владимиру на Шкоде😁