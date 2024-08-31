Турбированный двигатель. Почему его боятся и какой движок лучше?

Рассказываем, почему автомобиль с турбонаддувом – будущее индустрии, и оспорим самые распространенные мифы

31 августа 2024, 15:26, ИА Амител erid: LjN8Kbaar

Турбированный двигатель / peoplecreations on Freepik

Если вы любите скорость и без ума от мощных автомобилей, добро пожаловать в мир турбированных моторов. Только двигатель внутреннего сгорания с принудительным обогащением топлива дает ощущение непреодолимого ускорения при разгоне.

Что такое турбированный двигатель?

Это двигатель с турбонасосом. Вспомогательный агрегат нагнетает дополнительный объем воздуха в цилиндры. Частицы топлива дробятся до микро- и даже нанометров и равномерно перемешиваются с кислородом. Образуется насыщенная смесь, которая сгорает с повышенным выделением энергии.

Особенности технологии:

на 30-50 % большая мощность при одинаковых объемах двигателей;

повышенный крутящий момент – гарантия быстрого разгона;

более полное выгорание топлива, улучшающее экономичность при движении на низких оборотах.

Турбированный двигатель / peoplecreations on Freepik

Не опасайтесь турбин

Несмотря на техническую сложность, стоимость турбированного двигателя не намного выше атмосферного, лишенного нагнетающего устройства. Мифы о повышенных расходах владельцев возникают вследствие нарушения норм эксплуатации. Однако затратный ремонт при регулярном техобслуживании машине не грозит. Вложения могут превысить типичные только при покупке масла – некачественный продукт снижает жизненный цикл турбины.

Главный недостаток ДВС с турбонаддувом – временной лаг на старте. Чтобы воздух стал поступать под давлением в цилиндры, турбина, вращаемая выхлопными газами, должна выйти на высокие обороты. На это требуется время, что отрицательно сказывается на разгоне холодного автомобиля. Впрочем, этот недостаток важен лишь для спорткаров, принимающих участие в спортивных соревнованиях. Рядовой же автолюбитель ощутит некоторое неудобство, только если регулярно попадает в пробки.

Электротурбонаддув, то есть использование электричества для вращения турбины, устраняет турбояму. Однако технология технически сложна и комплексно увеличивает стоимость.

При не слишком отличающихся эксплуатационных расходах некоторые турбированные двигатели могут быть универсальнее и практичнее обычных. Оборотистый мотор поможет преодолеть негостеприимную пересеченную местность или наверстать время в пути на скоростной дороге, эвакуирует из грязи, а при спокойной езде по трассе сэкономит бензин. Поломка турбокомпрессора, которому дают остыть на холостом ходу после скоростного пробега и не принуждают к немедленному ускорению после длительного ожидания в пробке, маловероятна.

ООО "Фикси"

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