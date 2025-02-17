Турция, Черное море или Казань? Эксперт о том, куда полетят барнаульцы на отдых этим летом

И насколько пользуются спросом субсидируемые в 2025 году Новосибирск и Чита

17 февраля 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFJd9GbJ

Море. Отпуск / Фото: svetlanasokolova на Freepik

В России в самом разгаре сезон раннего бронирования туров. Согласно опросу сервиса "Работа.ру" и СберАвто, значительная часть россиян намерена провести отпуск внутри страны. Тем более что федеральное агентство воздушного транспорта уже обнародовало перечень авиарейсов, которые будут субсидировать из бюджета в 2025 году. Куда можно слетать из Барнаула подешевле и какие заграничные страны все еще манят российского туриста? Об этом в эфире радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул рассказала руководитель туристического направления компании "Авиафлот" Ольга Басманова.

– В числе субсидируемых в 2025 году рейсов есть сразу шесть направлений из Барнаула. Это Казань, Новосибирск, Улан-Удэ, Чита, Сургут, Екатеринбург. Почему именно эти города, насколько они популярны?

– Большинство данных городов очень популярны. На первом месте, безусловно, Казань. Туда едут и с туристической целью, и чтобы посетить родственников. Кроме того, у нас в городе есть огромная татарская диаспора, и они тоже очень часто туда летают.

Новосибирск тоже популярен, потому что многие предпочитают путешествовать транзитом через этот город. Очень удобно: сдал багаж в Барнауле и получил его уже в конечном городе прибытия.

Что же касается Екатеринбурга, Сургута и Читы, то это командировки. А в случае с Екб, еще и знакомство с городом, который тоже крайне интересен.

Рейс в Улан-Удэ – это, конечно, Байкал и в целом интересный регион Бурятия.

– Все-таки по Чите не понятно. Зачем туда субсидируемый рейс?

– Наверное, для поддержки региона. Не исключено, что и для связи с приграничным Китаем.

Ольга Басманова / Фото; пресс-служба компании "Авиафлот"

– Какие авиакомпании будут выполнять эти субсидированные рейсы?

– Рейсы из Барнаула в Казань будет выполнять авиакомпания Nordwind ("Нордвинд"/"Северный ветер") дважды в неделю (понедельник, пятница). Рейсы заявлены в расписании до октября 2025 года.

В Новосибирск ежедневно летает S7. В Улан-Удэ рейсы с Red Wings ("Рэд Вингс") с 31 марта раз в неделю, в Екатеринбург с той же авиакомпанией – три раза. В Сургут летает UTair ("ЮТэйр").

– Напомните, что такое программа субсидирования региональных авиаперевозок?

– Это программа для экономической и социальной поддержки удаленных регионов и перевозчиков. Но тут есть два понятия. Субсидируемое направление – это когда город, регион или федеральный округ субсидируются из федерального или регионального бюджета. И билеты по данным направлениям доступны для всех категорий граждан.

А есть субсидируемые билеты, они доступны именно для определенных категорий граждан на разные направления. Право на покупку такого билета имеют молодые люди до 23 лет, пенсионеры (женщины старше 55 и мужчины старше 60), люди с инвалидностью, многодетные семьи.

– А какие еще города популярны у жителей Алтайского края? Куда бы еще можно было сделать субсидируемые направления?

– Конечно, Москва. Нам бы очень хотелось субсидии на столицу, какие есть, например, у соседней Республики Алтай. А еще Санкт-Петербург и Сочи.

– Сезон раннего бронирования стартовал, и "Авиафлот", насколько я знаю, уже активно подбирает туры под ключ. Куда летят барнаульцы? Как меняются предпочтения?

– В последние три-четыре года внутренний туризм стал крайне популярен, развиваются новые регионы, что нас очень радует. Это теперь не только Краснодарский край, Крым, но еще и Дагестан, Тюмень с их термальными источниками, Байкал. Владивосток в последнее время все активнее рассматривают именно с туристическими целями.

Актуальны летом и горнолыжные курорты – Архыз, Домбай. Не кататься, а просто посмотреть, отдохнуть, там очень приятные цены, есть термальные комплексы.

В целом да, предпочтения меняются, безусловно, в сторону отдыха внутри страны.

"Авиафлот" / Фото: пресс-служба компании

– А как насчет Черного моря после известной экологической катастрофы?

– Думаю, на Черное море все равно поедут, но не столько купаться, сколько на оздоровительный, лечебно-оздоровительный и экскурсионный отдых.

– В какие заграничные страны сейчас летят наши жители?

– Пока самой популярной в этом летнем сезоне будет Турция, потому что она доступна, есть прямые рейсы из Новосибирска. Даже при росте цен. Просто если раньше летели на 14-16 ночей, то теперь на 9-10. Если раньше семья брать отель уровня пять звезд, то теперь рассматривают "четверку".

Среди популярных направлений так же Таиланд и Эмираты, и тоже благодаря прямым рейсам.

– Сейчас уже активно бронируют?

– Да, очень активно. И это правильно: если планируете отдых, то надо озадачиться уже сейчас. Тем более что при покупке пакетного тура сейчас очень лояльные условия. Можно внести всего лишь 10% от стоимости и потом в комфортном для себя режиме платить почти до самого вылета.

Туристическое агентство "Авиафлот"

Барнаул, пр. Ленина, 107

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ИП Логунов Виталий Николаевич, ИНН 222200228886

Фото: Freepik

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