Турция и Сирия начали готовиться к военной операции против курдов

Находящиеся на сирийской территории члены РПК продолжают настаивать на создании другой администрации республики

08 января 2025, 15:55, ИА Амител

Турецкий флаг / Фото: unsplash.com

Вооруженные силы Турции и Сирии начнут крупномасштабную военную операцию против членов Рабочей партии Курдистана (РПК), если западные государства решат выдвинуть "новые требования". Об этом сообщила газета Hürriyet.

Журналисты отметили, что находящиеся на сирийской территории члены РПК продолжают настаивать на создании другой администрации республики. На этом фоне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обратился к ним с предупреждением.

"Если РПК не сложит оружие, если она продолжит настаивать на другой администрации <...> и если западные страны выдвинут требования в этом направлении, то крупномасштабная военная операция [ВС Турции] вместе с сирийским государством будет неизбежна", – говорится в материале.

При этом авторы статьи не стали уточнять, какие "новые требования" западных государств могут стать причиной для начала совместной операции Анкары и Дамаска.