Турция приостановит участие в ДОВСЕ с 8 апреля

Решение Анкары свидетельствует об улучшении отношений с США в преддверии визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Вашингтон в мае этого года

05 апреля 2024, 22:01, ИА Амител

Турецкий флаг / Фото: unsplash.com

Турция приостановит участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) с 8 апреля, что ранее сделали США, Великобритания и Германия в ответ на денонсацию договора Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

"Принято решение о приостановке действия ДОВСЕ с 8 апреля в соответствии со статьей 3 Указа президента № 9", — написал официальный вестник турецкого правительства Resmi Gazete.

В Bloomberg отметили, что решение Анкары свидетельствует об улучшении отношений с США в преддверии визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Вашингтон в мае этого года.

Напомним, что ранее от участия в ДОВСЕ отказались США, Великобритания и Германия в ответ на денонсацию договора Россией.