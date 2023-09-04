Турецкие СМИ сообщили о прибытии Эрдогана в Сочи

Он встретится с Путиным сегодня, 4 сентября

04 сентября 2023, 16:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Star.

Корреспондент информационного агентства рассказал, что в аэропорту политика встретили замглавы Краснодарского края Александр Руппель, мэр города Сочи Алексей Копайгородский, замглавы по государственному протоколу МИД России Игорь Богдашев и другие официальные лица двух стран.

Напомним, что эта встреча Путина и Эрдогана будет первой с октября 2022 года. Предполагается, что они обсудят вопросы международных и двусторонних отношений, в том числе и дальнейшую судьбу черноморской инициативы.