Турецкие СМИ сообщили о прибытии Эрдогана в Сочи
Он встретится с Путиным сегодня, 4 сентября
04 сентября 2023, 16:59, ИА Амител
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Star.
Корреспондент информационного агентства рассказал, что в аэропорту политика встретили замглавы Краснодарского края Александр Руппель, мэр города Сочи Алексей Копайгородский, замглавы по государственному протоколу МИД России Игорь Богдашев и другие официальные лица двух стран.
Напомним, что эта встреча Путина и Эрдогана будет первой с октября 2022 года. Предполагается, что они обсудят вопросы международных и двусторонних отношений, в том числе и дальнейшую судьбу черноморской инициативы.
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