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Турецкие ученые приблизились к тому, чтобы узнать местонахождение Ноева Ковчега

Специалисты зафиксировали под землей искусственную конструкцию, похожую на корабль

20 ноября 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Турецкие ученые смогли приблизиться к ответу на вопрос о том, где находится Ноев Ковчег. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалисты в 2021 году из Стамбульского технического университета и Университета Агры им. Ибрагима Чечена начали работы, опираясь на открытие картографа Ильхана Дурупинара, обнаружившего на вершине гор следы большого судна.

Во время раскопок возле деревень Тельчекер и Узенгили специалисты провели 3D-моделирование участка и зафиксировали под землей следы, похожие на конструкцию большого корабля.

В образцах горных пород и почв нашли обработанную глину и морские организмы. Куратор раскопок отметила, что деятельность в месте раскопок была во времена, схожие со временем упоминания Ковчега.

Наука

Комментарии 3

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Гость

08:22:58 20-11-2023

Так вроде на Арарате останки ковчега давно "нашли"?

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Гость

09:05:54 20-11-2023

На Власихинской он находится.

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Гость

11:38:11 20-11-2023

Это тот самый в который не залезли динозавры и поэтому вымерли?

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