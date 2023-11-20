Турецкие ученые приблизились к тому, чтобы узнать местонахождение Ноева Ковчега
Специалисты зафиксировали под землей искусственную конструкцию, похожую на корабль
20 ноября 2023, 07:15, ИА Амител
Турецкие ученые смогли приблизиться к ответу на вопрос о том, где находится Ноев Ковчег. Об этом сообщает РИА Новости.
Специалисты в 2021 году из Стамбульского технического университета и Университета Агры им. Ибрагима Чечена начали работы, опираясь на открытие картографа Ильхана Дурупинара, обнаружившего на вершине гор следы большого судна.
Во время раскопок возле деревень Тельчекер и Узенгили специалисты провели 3D-моделирование участка и зафиксировали под землей следы, похожие на конструкцию большого корабля.
В образцах горных пород и почв нашли обработанную глину и морские организмы. Куратор раскопок отметила, что деятельность в месте раскопок была во времена, схожие со временем упоминания Ковчега.
08:22:58 20-11-2023
Так вроде на Арарате останки ковчега давно "нашли"?
09:05:54 20-11-2023
На Власихинской он находится.
11:38:11 20-11-2023
Это тот самый в который не залезли динозавры и поэтому вымерли?