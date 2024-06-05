Турэксперт открыла секрет оптимальных путешествий для пожилых людей
Пенсионерам следует учитывать свой возраст и особенности организма при подборе транспорта и места проживания
05 июня 2024, 17:48, ИА Амител
Лектор Российского общества "Знание" и эксперт в сфере внутреннего туризма, сервиса и гостеприимства Анастасия Бокарева рассказала "Федпрессу", что нужно учесть пенсионерам при планировании поездки.
Эксперт подчеркнула, что путешествия в 60 лет значительно отличаются от путешествий в более почтенном возрасте. В частности, важно учитывать продолжительность поездки и выбранный транспорт. Например, в автобусе будет сложно просидеть долгое время, а на автомобиле путешествовать приятнее – всегда можно сделать остановку и размять ноги.
Также необходимо брать в расчет индивидуальные противопоказания к различным видам транспорта. В частности, это касается самолетов. Поезд считается наиболее оптимальным вариантом – там человек может передвигаться, а перепадов высоты в нем нет.
"Если расстояние очень большое, то лучше отдать предпочтение ближайшим направлениям или по возможности отправиться с пересадкой и провести время в городе пересадки. Это позволит "перевести дыхание" перед следующей поездкой до пункта назначения и получить дополнительный туристический опыт", — подчеркнула Бокарева.
Выбирая место проживания, следует отказаться от высоких этажей – проблемы возникнут, если сломается лифт. Приветствуются консьерж-сервисы и любые дополнительные опции, которые делают пребывание более комфортным.
Также следует подбирать непродолжительные экскурсионные маршруты с достаточным количеством остановок и перерывов. Не нужно пытаться охватить все достопримечательности и красоты за один день.
19:05:56 05-06-2024
Сбываются мечты.... Повысили на пять лет и тысячу рублей... Все пенсионеры дружно едут на Бали!
21:28:52 05-06-2024
Уровень "эксперта" сразу виден при сравнении поездки на автобусе и автомобиле.
Мне 65, в минувшем году проехал 8 одно- и двухдневных путешествий на велосипеде с общим расстоянием 3 тысячи километров. Сходил в горы, поднялся на вершину 2925м. Три дальних авиаперелёта, пара ночных автобусных рейсов, поездов не считал. Ну и работа, естественно, и не как у "эксперта" в тёплом уютном офисе.