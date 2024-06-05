Турэксперт открыла секрет оптимальных путешествий для пожилых людей

Пенсионерам следует учитывать свой возраст и особенности организма при подборе транспорта и места проживания

05 июня 2024, 17:48, ИА Амител

Крыло самолета / Фото: unsplash.com

Лектор Российского общества "Знание" и эксперт в сфере внутреннего туризма, сервиса и гостеприимства Анастасия Бокарева рассказала "Федпрессу", что нужно учесть пенсионерам при планировании поездки.

Эксперт подчеркнула, что путешествия в 60 лет значительно отличаются от путешествий в более почтенном возрасте. В частности, важно учитывать продолжительность поездки и выбранный транспорт. Например, в автобусе будет сложно просидеть долгое время, а на автомобиле путешествовать приятнее – всегда можно сделать остановку и размять ноги.

Также необходимо брать в расчет индивидуальные противопоказания к различным видам транспорта. В частности, это касается самолетов. Поезд считается наиболее оптимальным вариантом – там человек может передвигаться, а перепадов высоты в нем нет.

"Если расстояние очень большое, то лучше отдать предпочтение ближайшим направлениям или по возможности отправиться с пересадкой и провести время в городе пересадки. Это позволит "перевести дыхание" перед следующей поездкой до пункта назначения и получить дополнительный туристический опыт", — подчеркнула Бокарева.

Выбирая место проживания, следует отказаться от высоких этажей – проблемы возникнут, если сломается лифт. Приветствуются консьерж-сервисы и любые дополнительные опции, которые делают пребывание более комфортным.

Также следует подбирать непродолжительные экскурсионные маршруты с достаточным количеством остановок и перерывов. Не нужно пытаться охватить все достопримечательности и красоты за один день.