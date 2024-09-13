Турист из Китая пропал в Новосибирске

О нем ничего неизвестно с 6 сентября

13 сентября 2024, 14:32, ИА Амител

Ху Ян / Фото: t.me/mash_siberia

Турист из Китая, 26-летний Ху Ян, пропал в Новосибирске. Об этом сообщает Mash Siberia.

Молодой человек приехал в Россию 11 июля. Успел побывать в Москве и Санкт-Петербурге. 2 сентября он был в Новосибирске. Остановился на улице Петухова, где его видели в магазине в последний раз 5 сентября.

6 сентября Ху Ян связывался с родителями, после чего пропал.

Путешествовал турист в одиночку. Сейчас о нем ничего неизвестно.