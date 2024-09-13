Турист из Китая пропал в Новосибирске
О нем ничего неизвестно с 6 сентября
13 сентября 2024, 14:32, ИА Амител
Ху Ян / Фото: t.me/mash_siberia
Турист из Китая, 26-летний Ху Ян, пропал в Новосибирске. Об этом сообщает Mash Siberia.
Молодой человек приехал в Россию 11 июля. Успел побывать в Москве и Санкт-Петербурге. 2 сентября он был в Новосибирске. Остановился на улице Петухова, где его видели в магазине в последний раз 5 сентября.
6 сентября Ху Ян связывался с родителями, после чего пропал.
Путешествовал турист в одиночку. Сейчас о нем ничего неизвестно.
16:18:45 13-09-2024
Как его теперь найти!?
Они все на одно лицо...!
16:42:59 13-09-2024
Так вроде уже решили, что он 7 числа из окна выпал? к сожалению на асфальт. при нём было водительское удостоверение, по фото был опознан своей матерью.
18:56:13 13-09-2024
Данаец (16:42:59 13-09-2024) Так вроде уже решили, что он 7 числа из окна выпал? к сожале... нет это другой
18:55:52 13-09-2024
найден мертвым на берегу Оби ващета он уже вчера