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Турист из Китая пропал в Новосибирске

О нем ничего неизвестно с 6 сентября

13 сентября 2024, 14:32, ИА Амител

Ху Ян / Фото: t.me/mash_siberia
Ху Ян / Фото: t.me/mash_siberia

Турист из Китая, 26-летний Ху Ян, пропал в Новосибирске. Об этом сообщает Mash Siberia.

Молодой человек приехал в Россию 11 июля. Успел побывать в Москве и Санкт-Петербурге. 2 сентября он был в Новосибирске. Остановился на улице Петухова, где его видели в магазине в последний раз 5 сентября.

6 сентября Ху Ян связывался с родителями, после чего пропал.

Путешествовал турист в одиночку. Сейчас о нем ничего неизвестно. 

Новосибирская область

Комментарии 4

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Гость

16:18:45 13-09-2024

Как его теперь найти!?
Они все на одно лицо...!

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Данаец

16:42:59 13-09-2024

Так вроде уже решили, что он 7 числа из окна выпал? к сожалению на асфальт. при нём было водительское удостоверение, по фото был опознан своей матерью.

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Гость

18:56:13 13-09-2024

Данаец (16:42:59 13-09-2024) Так вроде уже решили, что он 7 числа из окна выпал? к сожале... нет это другой

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Гость

18:55:52 13-09-2024

найден мертвым на берегу Оби ващета он уже вчера

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