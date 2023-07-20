Турист из Новосибирска разбился на квадроцикле на Алтае
Мужчину госпитализировали
20 июля 2023, 10:05, ИА Амител
Фото: МВД по Республике Алтай
В Республике Алтай разбился на квадроцикле 36-летний житель Новосибирской области, сообщили в региональном МВД.
Авария случилась вечером 18 июля вблизи села Кош-Агач. Мужчина ехал на "Соколе Pro", но в один момент не справился с управлением и угодил в кювет.
"Мужчина с травмами различной степени тяжести был госпитализирован", – уточнили в ведомстве.
Полицейские разбираются в произошедшем.
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