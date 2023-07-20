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Турист из Новосибирска разбился на квадроцикле на Алтае

Мужчину госпитализировали

20 июля 2023, 10:05, ИА Амител

Фото: МВД по Республике Алтай
Фото: МВД по Республике Алтай

В Республике Алтай разбился на квадроцикле 36-летний житель Новосибирской области, сообщили в региональном МВД.

Авария случилась вечером 18 июля вблизи села Кош-Агач. Мужчина ехал на "Соколе Pro", но в один момент не справился с управлением и угодил в кювет.

"Мужчина с травмами различной степени тяжести был госпитализирован", – уточнили в ведомстве.

Полицейские разбираются в произошедшем.

ДТП Происшествия Республика Алтай

Комментарии 2

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Мимопроходящий

10:24:05 20-07-2023

Забыли написать - "Был бухой в стельку"

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Всезнающий

23:52:12 20-07-2023

Забыли тебя спросить

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