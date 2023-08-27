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Турист упал с высоты в пять тысяч метров при восхождении на Эльбрус

Тело погибшего эвакуировали при помощи коммерческого вертолета

27 августа 2023, 19:32, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Турист из Краснодара насмерть разбился при восхождении на Эльбрус. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Спасатели рассказали, что участник группы сорвался вниз на высоте пять тысяч метров. В результате падения он получил травмы несовместимые с жизнью. 

Отмечается, что мужчина был в составе организованной группы из 14 человек.

Для того, чтобы доставить тело погибшего домой, привлекали частный вертолет. 

Туризм Происшествия

Комментарии 3

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Боря

20:32:34 27-08-2023

Все СМИ повторили глупую формулировку. Один вопрос-кто у всех "русский" преподавал? Да-а,ладно бы один написал...а то все как немцы. Должно быть,- " 34-х летний гид сорвался при спуске с Эльбруса,на высоте 5000м".

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Гость

21:11:48 27-08-2023

Эльбрус красивый какой. Почти как Маттерхорн.

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Гость

11:59:00 28-08-2023

Так эффектней же выглядит.

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