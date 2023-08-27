Турист упал с высоты в пять тысяч метров при восхождении на Эльбрус

Тело погибшего эвакуировали при помощи коммерческого вертолета

27 августа 2023, 19:32, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Турист из Краснодара насмерть разбился при восхождении на Эльбрус. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Спасатели рассказали, что участник группы сорвался вниз на высоте пять тысяч метров. В результате падения он получил травмы несовместимые с жизнью.

Отмечается, что мужчина был в составе организованной группы из 14 человек.

Для того, чтобы доставить тело погибшего домой, привлекали частный вертолет.