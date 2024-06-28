Туристам рассказали, как выжить при встрече с медведем

Главное правило – не сходить с троп

28 июня 2024, 14:31, ИА Амител

Медведь / Фото: pxhere.com/ru/photo/305

Дирекция курорта Шерегеш подготовила для туристов, которые планируют исследовать склоны Горной Шории летом, подробную памятку о том, как вести себя при встрече с медведем. Об этом сообщает "Сибдепо".

В памятке путешественникам напоминают, что они находятся в природной среде, где медведь чувствует себя комфортно. Поэтому им советуют не отходить далеко от троп и не приближаться к диким животным.

В случае встречи с медведем рекомендуют сохранять спокойствие и не показывать страх. Нужно разговаривать с хищником уверенным и спокойным тоном. Если медведь проявляет агрессию, то можно попытаться его отпугнуть.

Администрация надеется, что эта информация никогда не понадобится, но все же просит ознакомиться с памяткой.