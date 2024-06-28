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Туристам рассказали, как выжить при встрече с медведем

Главное правило – не сходить с троп

28 июня 2024, 14:31, ИА Амител

Медведь / Фото: pxhere.com/ru/photo/305
Медведь / Фото: pxhere.com/ru/photo/305

Дирекция курорта Шерегеш подготовила для туристов, которые планируют исследовать склоны Горной Шории летом, подробную памятку о том, как вести себя при встрече с медведем. Об этом сообщает "Сибдепо".

В памятке путешественникам напоминают, что они находятся в природной среде, где медведь чувствует себя комфортно. Поэтому им советуют не отходить далеко от троп и не приближаться к диким животным.

В случае встречи с медведем рекомендуют сохранять спокойствие и не показывать страх. Нужно разговаривать с хищником уверенным и спокойным тоном. Если медведь проявляет агрессию, то можно попытаться его отпугнуть.

Администрация надеется, что эта информация никогда не понадобится, но все же просит ознакомиться с памяткой.

Туризм

Комментарии 9

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Элен без ребят

14:57:00 28-06-2024

однажды в Горном шли с друзьями по тропе и наткнулись на свежую кучку. свежую настолько, что пар шел, встали как вкопанные и услышали шорох в кустах. еще бы минута и кучек бы заметно прибавилось, но среди нас нашелся умный человек, который сказал "быстро орите со всей дури" и мишка убежал, предварительно встав на задние лапки, чтобы посмотреть на идиотов, и чтобы мы могли рассмотреть хозяина тех мест, сделать правильные выводы и не шляться там, куда не приглашали)

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Доцент

15:54:41 09-07-2024


А в кучках были свистки, выданные инструктором для отпугивания медведей?:))

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Гость

15:34:26 28-06-2024

Если отпугнуть не удалось и мишка "наступает" то бежать только вниз под горку, передние лапы у него короче и он чаще кубарем катится, вверх и на дерево бесполезно, тут он вне конкуренции, догонит.

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Гость

17:10:50 28-06-2024

Гость (15:34:26 28-06-2024) Если отпугнуть не удалось и мишка "наступает" то бежать толь... Неважно куда бежать, вверх или вниз. Главное, чуть быстрее остальных...

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Медведь

15:49:11 28-06-2024

Не ходи, мужик, в лес, а не то заломаю!

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Му

16:34:36 28-06-2024

Медведу собственно пофиг на тропу.

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Гость

17:17:49 28-06-2024

Самое надежно ходить минимум по трое, чтобы у каждого была нарезная Сайга

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Гость

17:43:07 28-06-2024

Разговаривать с медведем это что-то новое

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Гость

19:18:37 28-06-2024

Гость (17:43:07 28-06-2024) Разговаривать с медведем это что-то новое... Отнюдь, он суть понимает. Приходилось убедиться. И ни в коем случае не махайте руками и никаких резких движений.

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