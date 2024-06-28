Туристам рассказали, как выжить при встрече с медведем
Главное правило – не сходить с троп
28 июня 2024, 14:31, ИА Амител
Дирекция курорта Шерегеш подготовила для туристов, которые планируют исследовать склоны Горной Шории летом, подробную памятку о том, как вести себя при встрече с медведем. Об этом сообщает "Сибдепо".
В памятке путешественникам напоминают, что они находятся в природной среде, где медведь чувствует себя комфортно. Поэтому им советуют не отходить далеко от троп и не приближаться к диким животным.
В случае встречи с медведем рекомендуют сохранять спокойствие и не показывать страх. Нужно разговаривать с хищником уверенным и спокойным тоном. Если медведь проявляет агрессию, то можно попытаться его отпугнуть.
Администрация надеется, что эта информация никогда не понадобится, но все же просит ознакомиться с памяткой.
14:57:00 28-06-2024
однажды в Горном шли с друзьями по тропе и наткнулись на свежую кучку. свежую настолько, что пар шел, встали как вкопанные и услышали шорох в кустах. еще бы минута и кучек бы заметно прибавилось, но среди нас нашелся умный человек, который сказал "быстро орите со всей дури" и мишка убежал, предварительно встав на задние лапки, чтобы посмотреть на идиотов, и чтобы мы могли рассмотреть хозяина тех мест, сделать правильные выводы и не шляться там, куда не приглашали)
15:54:41 09-07-2024
А в кучках были свистки, выданные инструктором для отпугивания медведей?:))
15:34:26 28-06-2024
Если отпугнуть не удалось и мишка "наступает" то бежать только вниз под горку, передние лапы у него короче и он чаще кубарем катится, вверх и на дерево бесполезно, тут он вне конкуренции, догонит.
17:10:50 28-06-2024
Гость (15:34:26 28-06-2024) Если отпугнуть не удалось и мишка "наступает" то бежать толь... Неважно куда бежать, вверх или вниз. Главное, чуть быстрее остальных...
15:49:11 28-06-2024
Не ходи, мужик, в лес, а не то заломаю!
16:34:36 28-06-2024
Медведу собственно пофиг на тропу.
17:17:49 28-06-2024
Самое надежно ходить минимум по трое, чтобы у каждого была нарезная Сайга
17:43:07 28-06-2024
Разговаривать с медведем это что-то новое
19:18:37 28-06-2024
Гость (17:43:07 28-06-2024) Разговаривать с медведем это что-то новое... Отнюдь, он суть понимает. Приходилось убедиться. И ни в коем случае не махайте руками и никаких резких движений.