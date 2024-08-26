Туристические маршруты в Тигирекском заповеднике закрыли из-за "нашествия" медведей

Исключением стал ряд направлений, остальные недоступны для туристов до 15 ноября

26 августа 2024, 19:36, ИА Амител

Медведь / Фото: unsplash.com

Большинство туристических маршрутов в Тигирекском заповеднике закрыли из-за высокой активности медведей. Соответствующий приказ издал директор особой территории Павел Голяков.

Исключениями стали маршрут "Тайна тигирекских пещер", тропа "На гору Чайную", стоянки "Богоридца" и "Семипещерная", а также водный маршрут по реке Ине. Все остальные будут закрыты с 26 августа по 15 ноября для туристов и экскурсантов.

Напомним, что в прошлом году вводились аналогичные меры. Тогда до конца года закрыли экскурсионные маршруты к Холодному Ключу, к истокам Большого Тигирека с выходом на гору Разработную и прогулкой по Тигирекскому хребту, а также экскурсию на Листвяжную Гриву.