Туристические маршруты в Тигирекском заповеднике закрыли из-за "нашествия" медведей
Исключением стал ряд направлений, остальные недоступны для туристов до 15 ноября
26 августа 2024, 19:36, ИА Амител
Большинство туристических маршрутов в Тигирекском заповеднике закрыли из-за высокой активности медведей. Соответствующий приказ издал директор особой территории Павел Голяков.
Исключениями стали маршрут "Тайна тигирекских пещер", тропа "На гору Чайную", стоянки "Богоридца" и "Семипещерная", а также водный маршрут по реке Ине. Все остальные будут закрыты с 26 августа по 15 ноября для туристов и экскурсантов.
Напомним, что в прошлом году вводились аналогичные меры. Тогда до конца года закрыли экскурсионные маршруты к Холодному Ключу, к истокам Большого Тигирека с выходом на гору Разработную и прогулкой по Тигирекскому хребту, а также экскурсию на Листвяжную Гриву.
22:41:42 26-08-2024
может не из-за нашествия, а из-за паломничества...?!
:-)