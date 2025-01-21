Туристический бум. Почему инвестиции в Республику Алтай сегодня перспективны?

Вложения в коттеджный поселок "Альпинс residence" – это возможность получать стабильный пассивный доход, а все заботы на себя берет управляющая компания

21 января 2025, 09:00, ИА Амител erid: 2W5zFGfJ1on

Комплекс "Альпинс residence" / Фото предоставлено компанией

Алтай в переводе с монгольского – "золото". И это действительно так. Регион богат не только величественной красотой и природными ресурсами, но и инвестиционными возможностями. Вложение средств в проекты республики перспективно, и вот почему.

Туристический бум

Алтай стремительно набирает популярность как туристическое направление. Пиковая загрузка отелей достигает 95%, что свидетельствует о высоком спросе региона среди отдыхающих и привлекательности для инвесторов.

Уникальная природа и культурное наследие

Расположенный в сердце Евразии Алтай привлекает путешественников из разных стран неповторимым ландшафтом: горами, чистыми озерами, бурными реками и густыми лесами. Это одно из идеальных мест для развития экотуризма.

А богатое культурное наследие (традиции коренных народов, археологические памятники и музеи) открывает широкие возможности для развития культурного туризма.

Природа Горного Алтая / Фото: The artsoul для "Альпинс residence"

Инфраструктура и господдержка

Правительство РФ и региональные власти активно поддерживают развитие туризма на Алтае, предоставляя льготы и субсидии инвесторам. Параллельно здесь активно развивают инфраструктуру – строят дороги, отели, рестораны и другие объекты, необходимые для комфортного пребывания гостей.

Благодаря активному процветанию региона растет и спрос на качественные услуги и размещение отдыхающих. Поэтому инвестиции в туристические объекты республики – хорошая возможность для получения стабильного дохода и развития бизнеса.

Проект для вложений

Один из наиболее перспективных вариантов на Алтае для инвестирования – коттеджный поселок "Альпинс residence*", расположенный в живописной долине Катуни, в поселке Чепош.

В 2024 году комплекс был заполнен более чем наполовину, и количество запросов на отдых в коттеджах продолжает расти. Бизнес-проект вступил в фазу расширения, а потому стал особенно привлекателен для инвестирования.

Комплекс "Альпинс residence" / Фото предоставлено компанией

Пассивный доход от сдачи коттеджей может достигать от 2,5 млн рублей в год. Первые инвесторы уже смогли оценить выгоду от вложения в проект: по их опыту доход за каждый очередной год увеличивается в два раза.

Среднегодовая загрузка коттеджей – 70%, это особенно заметно, когда в Горном Алтае стартует высокий сезон (с мая по октябрь). Этим фактом обусловлена доходность вложений, которая имеет самые минимальные сезонные колебания, что важно для удержания стабильности бизнеса.

Среднемесячный показатель доходности – от 200 тыс. рублей, а спустя два года возможен рост дохода на капитализации до 30%.

Суть и принцип вложений

Одно из главных преимуществ предложения – инвестор занимается лишь инвестированием. Остальное находится под полным контролем управляющей компании "Альпинс". Строительством и обслуживанием объектов тоже занимаются специалисты УК.

Сейчас инвесторам предлагают вложить средства в коттеджи следующей очереди туристической резиденции. За шесть месяцев специалисты построят дома площадью 90 и 110 квадратных метров. На выбор предлагают несколько вариантов дизайна и оформления внутреннего пространства, однако в проекте стараются реализовать единый стиль – элегантный минимализм. Коттеджи резиденции – это полноценные дома, которые могут стать идеальным местом как для отдыха, так и для работы или вечеринок.

Коттедж "Альпинс residence" / Фото предоставлено компанией

Проект предлагает жилье под ключ: дизайнерский ремонт и мебель, домашний текстиль и бытовая техника, ландшафтный дизайн – все продумано до мельчайших деталей и гармонично интегрировано в пространство. Кроме того, резиденция включает услуги клининга, уход за зеленой зоной и помощь в поиске арендаторов – всем этим занимается управляющая компания.

Коттедж "Альпинс residence" / Фото предоставлено компанией

Коттедж "Альпинс residence" / Фото предоставлено компанией

Коттеджи стоят на прочном фундаменте, который защищает постройки от любых движений земли. Фундамент состоит из специальной плиты, обеспечивающей целостность конструкции даже при значительных колебаниях почвы. Каркас здания создают из особых клееных деревянных балок размером 185 на 210 мм, что обеспечивает ему дополнительную прочность и стабильность. Каждый коттедж украшают окна с двухкамерными стеклопакетами, которые обеспечивают превосходное освещение и поддерживают комфортный микроклимат.

Теперь о цифрах

Стоимость коттеджа 90 квадратных метров – 18,5 млн рублей. Ежемесячная прибыль от аренды такого дома составит от 200 тыс. рублей, а годовой доход – почти 3 млн. Таким образом, инвестиция окупит себя быстрее чем за пять лет. При этом расходы за сервисное управление составляют 30% от полученной суммы операционного дохода.

На данный момент для инвестиций доступно более 100 объектов на территории резиденции, площадь которой 42 га.

Территория "Альпинс residence" / Фото предоставлено компанией

О перспективах

Комплекс "Альпинс residence" предназначен для круглогодичного размещения, поэтому финансовые вложения в него – стабильные и долгосрочные. Доходность – 70% от прибыли, выплаты производят ежемесячно.

Прозрачную систему вознаграждения и все аспекты участия в инвестициях отражают в договоре. В течение шести месяцев строительства ход работ можно отслеживать с помощью онлайн-отчетов, а передачу готового коттеджа под управление оформляют отдельным договором между компанией и инвестором.

Территория "Альпинс residence" / Фото предоставлено компанией

Резиденция "Альпинс" успешно работает с 2021 года, и за это время ее посетили более 50 тыс. гостей. Компания устраивает индивидуальные экскурсии заинтересовавшимся в предложении, чтобы будущий инвестор мог самостоятельно оценить эффективность бизнес-концепта, архитектурный уровень и управленческую надежность проекта. Стоит отметить, что по итогам подобных поездок большинство потенциальных инвесторов стали действующими партнерами.

"Альпинс" активно развивает инфраструктуру комплекса, стремясь сделать отдых гостей еще более комфортным и насыщенным. В скором времени на территории "Альпинс residence" откроют популярный среди знаменитостей и блогеров банный комплекс "Место Силы", который пока представлен только в Москве и Сочи.

Коттедж "Альпинс residence" / Фото предоставлено компанией

Комплекс "Альпинс residence"

Адрес: Республика Алтай, Чемальский тракт, 15

Тел.: +7-931-009-45-40

Сайт *Residence ("Резидентс")

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