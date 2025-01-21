Туристический бум. Почему инвестиции в Республику Алтай сегодня перспективны?
Вложения в коттеджный поселок "Альпинс residence" – это возможность получать стабильный пассивный доход, а все заботы на себя берет управляющая компания
21 января 2025, 09:00, ИА Амител erid: 2W5zFGfJ1on
Алтай в переводе с монгольского – "золото". И это действительно так. Регион богат не только величественной красотой и природными ресурсами, но и инвестиционными возможностями. Вложение средств в проекты республики перспективно, и вот почему.
Туристический бум
Алтай стремительно набирает популярность как туристическое направление. Пиковая загрузка отелей достигает 95%, что свидетельствует о высоком спросе региона среди отдыхающих и привлекательности для инвесторов.
Уникальная природа и культурное наследие
Расположенный в сердце Евразии Алтай привлекает путешественников из разных стран неповторимым ландшафтом: горами, чистыми озерами, бурными реками и густыми лесами. Это одно из идеальных мест для развития экотуризма.
А богатое культурное наследие (традиции коренных народов, археологические памятники и музеи) открывает широкие возможности для развития культурного туризма.
Инфраструктура и господдержка
Правительство РФ и региональные власти активно поддерживают развитие туризма на Алтае, предоставляя льготы и субсидии инвесторам. Параллельно здесь активно развивают инфраструктуру – строят дороги, отели, рестораны и другие объекты, необходимые для комфортного пребывания гостей.
Благодаря активному процветанию региона растет и спрос на качественные услуги и размещение отдыхающих. Поэтому инвестиции в туристические объекты республики – хорошая возможность для получения стабильного дохода и развития бизнеса.
Проект для вложений
Один из наиболее перспективных вариантов на Алтае для инвестирования – коттеджный поселок "Альпинс residence*", расположенный в живописной долине Катуни, в поселке Чепош.
В 2024 году комплекс был заполнен более чем наполовину, и количество запросов на отдых в коттеджах продолжает расти. Бизнес-проект вступил в фазу расширения, а потому стал особенно привлекателен для инвестирования.
Пассивный доход от сдачи коттеджей может достигать от 2,5 млн рублей в год. Первые инвесторы уже смогли оценить выгоду от вложения в проект: по их опыту доход за каждый очередной год увеличивается в два раза.
Среднегодовая загрузка коттеджей – 70%, это особенно заметно, когда в Горном Алтае стартует высокий сезон (с мая по октябрь). Этим фактом обусловлена доходность вложений, которая имеет самые минимальные сезонные колебания, что важно для удержания стабильности бизнеса.
Среднемесячный показатель доходности – от 200 тыс. рублей, а спустя два года возможен рост дохода на капитализации до 30%.
Суть и принцип вложений
Одно из главных преимуществ предложения – инвестор занимается лишь инвестированием. Остальное находится под полным контролем управляющей компании "Альпинс". Строительством и обслуживанием объектов тоже занимаются специалисты УК.
Сейчас инвесторам предлагают вложить средства в коттеджи следующей очереди туристической резиденции. За шесть месяцев специалисты построят дома площадью 90 и 110 квадратных метров. На выбор предлагают несколько вариантов дизайна и оформления внутреннего пространства, однако в проекте стараются реализовать единый стиль – элегантный минимализм. Коттеджи резиденции – это полноценные дома, которые могут стать идеальным местом как для отдыха, так и для работы или вечеринок.
Проект предлагает жилье под ключ: дизайнерский ремонт и мебель, домашний текстиль и бытовая техника, ландшафтный дизайн – все продумано до мельчайших деталей и гармонично интегрировано в пространство. Кроме того, резиденция включает услуги клининга, уход за зеленой зоной и помощь в поиске арендаторов – всем этим занимается управляющая компания.
Коттеджи стоят на прочном фундаменте, который защищает постройки от любых движений земли. Фундамент состоит из специальной плиты, обеспечивающей целостность конструкции даже при значительных колебаниях почвы. Каркас здания создают из особых клееных деревянных балок размером 185 на 210 мм, что обеспечивает ему дополнительную прочность и стабильность. Каждый коттедж украшают окна с двухкамерными стеклопакетами, которые обеспечивают превосходное освещение и поддерживают комфортный микроклимат.
Теперь о цифрах
Стоимость коттеджа 90 квадратных метров – 18,5 млн рублей. Ежемесячная прибыль от аренды такого дома составит от 200 тыс. рублей, а годовой доход – почти 3 млн. Таким образом, инвестиция окупит себя быстрее чем за пять лет. При этом расходы за сервисное управление составляют 30% от полученной суммы операционного дохода.
На данный момент для инвестиций доступно более 100 объектов на территории резиденции, площадь которой 42 га.
О перспективах
Комплекс "Альпинс residence" предназначен для круглогодичного размещения, поэтому финансовые вложения в него – стабильные и долгосрочные. Доходность – 70% от прибыли, выплаты производят ежемесячно.
Прозрачную систему вознаграждения и все аспекты участия в инвестициях отражают в договоре. В течение шести месяцев строительства ход работ можно отслеживать с помощью онлайн-отчетов, а передачу готового коттеджа под управление оформляют отдельным договором между компанией и инвестором.
Резиденция "Альпинс" успешно работает с 2021 года, и за это время ее посетили более 50 тыс. гостей. Компания устраивает индивидуальные экскурсии заинтересовавшимся в предложении, чтобы будущий инвестор мог самостоятельно оценить эффективность бизнес-концепта, архитектурный уровень и управленческую надежность проекта. Стоит отметить, что по итогам подобных поездок большинство потенциальных инвесторов стали действующими партнерами.
"Альпинс" активно развивает инфраструктуру комплекса, стремясь сделать отдых гостей еще более комфортным и насыщенным. В скором времени на территории "Альпинс residence" откроют популярный среди знаменитостей и блогеров банный комплекс "Место Силы", который пока представлен только в Москве и Сочи.
Комплекс "Альпинс residence"
Адрес: Республика Алтай, Чемальский тракт, 15
Тел.: +7-931-009-45-40
Сайт *Residence ("Резидентс")
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09:13:39 21-01-2025
Потому что некуда больше инвестировать, остальные рынки для РФ закрыты. Именно по этой причине Москва скупила Горный Алтай.
11:32:35 21-01-2025
Гость (09:13:39 21-01-2025) Потому что некуда больше инвестировать, остальные рынки для ...
Инвестировать всегда есть куда. И на другие рынки пожалуйста. Просто в РА раздувается обычная "финансовая пирамида". Продавать за 18 миллионов то, что в лучшем случае стоит 2-3 миллиона, это очень хороший бизнес и инвестиции. А вот покупать за 18 миллионов то, что стоит 2-3 миллиона, это проиграть в ту самую пирамиду.
11:51:22 21-01-2025
Гость (11:32:35 21-01-2025) Инвестировать всегда есть куда. И на другие рынки пожалу... Ну давайте в путь. Через двадцать компаний-прокладок попробуйте, инвестируйте что-нибудь не то что в Европе а хотя бы в ближнем зарубежье. А потом поговорим о доходности таких инвестиций.
12:05:37 21-01-2025
Гость (11:51:22 21-01-2025) Ну давайте в путь. Через двадцать компаний-прокладок попробу...
Здесь и разговаривать не о чем. Но вы можете инвестировать 18 миллионов в коттедж в РА с доходностью, как вам обещают 2.5 млн. в первый год, 5 млн. второй год, 10 млн. третий год и т.д.
"Первые инвесторы уже смогли оценить выгоду от вложения в проект: по их опыту доход за каждый очередной год увеличивается в два раза" В добрый путь...
12:56:15 21-01-2025
Гость (11:51:22 21-01-2025) Ну давайте в путь. Через двадцать компаний-прокладок попробу... доходность для кого? для тебя, который готов отдать 18 лямов, чтбы якобы окупить их через 5-6 лет? или для прокладки, которая управлять будет твоим имуществом и стричь купоны..
12:04:04 21-01-2025
Гость (11:32:35 21-01-2025) Инвестировать всегда есть куда. И на другие рынки пожалу... Как грамотно всё изложено, а с примером про пирамиду вообще в яблочко!)
15:05:29 21-01-2025
Гость (11:32:35 21-01-2025) Инвестировать всегда есть куда. И на другие рынки пожалу... В фахверках только остекление стоит 2-3 млн. В целом, дом с участком 12-15 мультов обойдется. Явно не вложение для местечковых комментаторов, которым на сыр не хватает средств. По поводу окупаемости - ну тут рисуют красивую картинку образа будущего, когда домов поселок - вряд ли кто-то захочет большие деньги отдавать за это. А вот как дом выходного дня - вполне рабочая концепция.
15:47:03 21-01-2025
Гость (15:05:29 21-01-2025) В фахверках только остекление стоит 2-3 млн. В целом, дом с ...
Инвестируйте незамедлительно! На выходные будете прилетать для отдыха. Остекление можете заказать дороже, нечего мелочиться за 2-3 млн., всё-таки в новый Куршавель вкладываетесь. Местечковых комментаторов вы там не встретите, только местных аборигенов, на которых будете взирать через лютое остекление.
19:46:24 21-01-2025
Гость (15:47:03 21-01-2025) Инвестируйте незамедлительно! На выходные будете прилета... похоже Вы с коллегами уже инвестировали в полторашку жигулевского и теперь сочиняете ваш ответ Грефу
09:34:06 21-01-2025
эта вся конструкция держится только на том, что больше некуда.
делать-то там что, на ПМЖ в вашем горном алтае.
туда макс на три дня и то с таким сервисом и обдираловкой на каждом шагу и за каждый чих, просто жалко.
09:38:32 21-01-2025
Обычно тему перспективности инвестиций начинают прокачивать, когда денежки "не мамонтов" хотят привлечь.
09:44:39 21-01-2025
Гость (09:38:32 21-01-2025) Обычно тему перспективности инвестиций начинают прокачивать,... там новый глава шухер по земельной теме наводит - типа земельная амнистия. поживиться думаю будет можно.
10:01:49 21-01-2025
Гость (09:38:32 21-01-2025) Обычно тему перспективности инвестиций начинают прокачивать,... Истинно так!
10:01:06 21-01-2025
Настолько перспективный , что реклама из каждого угла , торопись , живопись... Лучше бы в трампрвсеий токен влошился.
21:59:29 21-01-2025
Гость (10:01:06 21-01-2025) Настолько перспективный , что реклама из каждого угла , торо... Влошился - лучше и не скажешь
10:06:18 21-01-2025
18,5 млн рублей на банковском вкладе сейчас могут полежать весьма с жирно, без суеты
10:16:40 21-01-2025
Гость (10:06:18 21-01-2025) 18,5 млн рублей на банковском вкладе сейчас могут полежать в... риски тоже есть. можно и недвижимость купить, но более ликвидную, не демидов парк
12:05:42 21-01-2025
Гость (10:16:40 21-01-2025) риски тоже есть. можно и недвижимость купить, но более ликви... Согласен 100%
12:57:08 21-01-2025
Гость (10:06:18 21-01-2025) 18,5 млн рублей на банковском вкладе сейчас могут полежать в... с 22% в год
10:24:10 21-01-2025
Алтай с монгольского золото, а Монголия с алтайского серебро.
10:28:07 21-01-2025
Этот бум ни к чему плохому не приведёт, если Вы об этом. Просто мышиная возня. Горный Алтай, его леса на отвесных скалах не пройдены, не изучены и вряд ли это удастся по причине труднодоступности.
14:31:51 21-01-2025
Среднегодовая "загрузка"- 3 месяца летом и 2-е недели зимой. В остальное время кто туда попрётся за такие деньги? Будете " отбивать" свои инвестиции лет 20@@@
14:48:40 21-01-2025
Грэф там уже наинвестировал, теперь в " паре" с местными властями отбирают землю у местных жителей под видом "земельной амнистии"🙄
15:21:38 21-01-2025
Если Алтай? То почему "альпинс"??
В Альпах, поди, тоже эуропэйци строят "алтайс" коттеджи?
23:07:36 21-01-2025
Да там в чепоше особо делать нахрен, особо потока туристов не будет, да ещё управляшке нехило отдавать придется, не окупится никогда)
11:20:38 22-01-2025
В Чепоше базы всегда полупустые, даже летом. Если база приносит бабло, то инвесторов не ищут. Просто тупо хотят продать старьё
09:43:33 23-01-2025
Гость (09:13:39 21-01-2025) Потому что некуда больше инвестировать, остальные рынки для ... Очередное поле чудес. Закопайте свои ресурсы а Московские их выкопают. "На дурака не нужен нож, ему покажешь медный грош и делай с ним, что хошь.
10:26:56 23-01-2025
Буратино) (09:43:33 23-01-2025) Очередное поле чудес. Закопайте свои ресурсы а Московские и... Байглас новосибирская фирма (строители) никита Рындевич. Довольно грамотный штат, сотрудники собраны с когда-то лучших строительных организаций, и свои деньги у них есть точно, не очень понятно только для чего инвесторов искать, ну и цена 18.5 перебор даже для элит аппартаментов...